На Покровському напрямку відбувся зустрічний бій: ЗСУ відкинули окупантів

Силам Оборони України вдалося змусити ворога втекти.

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Ситуація на Купʼянському напрямку невтішна / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, deepstatemap

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ЗСУ відкинули окупантів на Покровському напрямку

Боїв у місті Покровськ та на його околицях немає

Ситуація загострюється на Купʼянському напрямку

Російські загарбники не полишають спроб прорватися до Покровська. Наразі боїв у місті та на його околицях немає. Однак цей напрямок залишається одним із найгарячіших. Про це повідомляють аналітики Deep State.

На оновленій мапі зображено, що Силам оборони України вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, розташованого за 7 кілометрів від Покровська.

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У DeepState заявили, що на цьому напрямку відбувся великий зустрічний бій з окупантами, Силам Оборони України вдалося змусити ворога втекти.

"Орієнтовні сили обох сторін були рівні. Бій відбувся із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї. Ворог відкотився до посадок біля Шевченка.", - написали у Telegram.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Тим часом ситуація на Купʼянському напрямку загострюється. Відомо, що ворог двічі форсував річку Оскіл і зумів створити два плацдарми на її західному березі. Перший – у районі Новомлинська. Його утримувати противнику довго не судилося. Сили оборони вибили звідти ворожі сили.

Однак в окупантів залишився ще один плацдарм, на який вони заходять через Масютівку.

"Весь цей час вони (окупанти-ред.) продовжують насичувати район піхотою, закріплятися і докладають зусиль, щоб втримати зайняту місцевість. Але на цьому противник не зупиняється і продовжує свій рух в селище Дворічна, де має постійно просування і потроху займає населений пункт.", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що ситуація з підрозділами Сил Оборони в даному районі невтішна.

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович розповів, що ситуація в районі Покровська на Донеччині залишається важкою. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських сил. Експерт зазначив, що Покровськ є важливим стратегічним містом і "його не можна віддавати ворогу".

Водночас командир роти заявляв, якщо армія РФ зайде в Покровськ Донецької області, то Силам оборони України, ймовірно, доведеться залишити місто. Оборона навряд чи триватиме довго.

Главред з посилання на Головнокомандувача ЗСУ писав, що Покровський напрямок уже кілька місяців залишається одним із найскладніших. Командування прораховує і готується до всіх можливих варіантів подальших дій ворога.

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