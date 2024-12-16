Десятки вбитих та зниклих безвісти: ЗСУ розгромили солдатів КНДР на Курщині

Основне:
- На Курщині загинуло щонайменше 30 північнокорейських солдатів
- Ще 3 солдатів КНДР зникли безвісти
Підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат у боях на Курщині. Наразі Росія намагається компенсувати ці втрати та доукомплектувати війська. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки МО України.
Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районі сіл Плєхово, Ворожба та Мартиновка загинули щонайменше 30 північнокорейських військовослужбовців, ще кілька десятків отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Також у районі села Куріловка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.", - йдеться в повідомленні ГУР.
У розвідці зазначають, що у звʼязку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом. Зокрема, з-поміж 94 окремої бригади армії КНДР було направлено додатковий особовий склад для продовження бойових операцій на Курщині.
Участь військових КНДР у війні проти України - останні новини
Нещодавно українська розвідка попередила, що солдати КНДР найближчим часом, ймовірно, почнуть штурмувати позиції українських військових у Курській області.
Згодом в ЦПД підтвердили, що північнокорейських військових готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, виключно для кількості, і підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії.
Главред з посиланням на ГУР писав, що на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно "накрили" FPV-дронами. Внаслідок ударів північнокорейські війська на Курському напрямку зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження.
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