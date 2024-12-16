Десятки вбитих та зниклих безвісти: ЗСУ розгромили солдатів КНДР на Курщині

У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом.

https://glavred.net/ukraine/desyatki-ubityh-i-propavshih-bez-vesti-vsu-razgromili-armiyu-kndr-na-kurshchine-10622828.html Посилання скопійоване

Армія КНДР зазнала втрат / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Основне:

На Курщині загинуло щонайменше 30 північнокорейських солдатів

Ще 3 солдатів КНДР зникли безвісти

Підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат у боях на Курщині. Наразі Росія намагається компенсувати ці втрати та доукомплектувати війська. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки МО України.

Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районі сіл Плєхово, Ворожба та Мартиновка загинули щонайменше 30 північнокорейських військовослужбовців, ще кілька десятків отримали поранення різного ступеня тяжкості.

відео дня

"Також у районі села Куріловка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.", - йдеться в повідомленні ГУР.

У розвідці зазначають, що у звʼязку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом. Зокрема, з-поміж 94 окремої бригади армії КНДР було направлено додатковий особовий склад для продовження бойових операцій на Курщині.

Армія КНДР/ Інфографіка: Главред

Участь військових КНДР у війні проти України - останні новини

Нещодавно українська розвідка попередила, що солдати КНДР найближчим часом, ймовірно, почнуть штурмувати позиції українських військових у Курській області.

Згодом в ЦПД підтвердили, що північнокорейських військових готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, виключно для кількості, і підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії.

Главред з посиланням на ГУР писав, що на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно "накрили" FPV-дронами. Внаслідок ударів північнокорейські війська на Курському напрямку зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження.

Читайте також:

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред