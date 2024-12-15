Ворог атакував ще одне місто: окупанти небезпечно активізувались на Запоріжжі

Ворог готується в певному майбутньому до ведення штурмових дій малими групами піхоти.

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Ворог загострює ситуацію на Запоріжжі / Коллаж: Главред, фото: 56-я Отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, DeepState

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Агресори РФ активізувалися поблизу Гуляйполя

Противник намагається виявити вогневі засоби ЗСУ

На Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя окупанти проводять активну розвідку.

Окрім цього, агресори перекидають сюди підкріплення з окупованого Криму, розповів в ефірі "24 каналу" речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

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Також спікер повідомив, що вчора окупант з Росії значно активізував удари із застосуванням штурмової та армійської авіації.

"Він [ворог] атакував місто Гуляйполе, а також населені пункти поблизу нього. Ворог завдав декілька десятків ударів некерованими авіаційними ракетами", – повідомив Владислав Волошин.

Окрім цього, за словами Волошина, агресори проводять авіаційну та інженерну розвідку шляхів. А це, як пояснює речник, може свідчити про підготовку до введення штурмових дій.

Ба більше, противник також намагається виявити вогневі засоби ЗСУ, тому проводить розвідку боєм.

"Він готується в певному майбутньому до ведення штурмових дій малими групами піхоти у складі до відділення – від 5 до 10 осіб", – підкреслив Владислав Волошин.

Речника Сил оборони резюмував, що агресор поповнює боєкомплект і перекидає підкріплення, щоб поповнити підрозділи після втрат особового складу.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія не може поповнити масштабні втрати, адже ЗСУ "покришили в золу" гори техніки. Як результат, агресори набагато менше використовують під час штурмів танків та бронемашин.

Своєю чергою воєнний кореспондент Богдан Мiрошников те, як на Торецькому напрямку "Азов" утилізує ворога, "викликає справжнє захоплення". Він розповів, що ЗСУ переграють РФ на ключовому напрямі.

На жаль, колона окупантів таки зайшла в ще один населений пункт. У цьому селі ЗСУ нещодавно провели зачистку, однак висадилось щонайменше 50 одиниць живої сили.

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