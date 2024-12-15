Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ворог атакував ще одне місто: окупанти небезпечно активізувались на Запоріжжі

Даяна Швець
15 грудня 2024, 19:28
1125
Ворог готується в певному майбутньому до ведення штурмових дій малими групами піхоти.
Ворог атакував ще одне місто: окупанти небезпечно активізувались на Запоріжжі
Ворог загострює ситуацію на Запоріжжі / Коллаж: Главред, фото: 56-я Отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, DeepState

Ключове:

  • Агресори РФ активізувалися поблизу Гуляйполя
  • Противник намагається виявити вогневі засоби ЗСУ

На Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя окупанти проводять активну розвідку.

Окрім цього, агресори перекидають сюди підкріплення з окупованого Криму, розповів в ефірі "24 каналу" речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

відео дня

Також спікер повідомив, що вчора окупант з Росії значно активізував удари із застосуванням штурмової та армійської авіації.

"Він [ворог] атакував місто Гуляйполе, а також населені пункти поблизу нього. Ворог завдав декілька десятків ударів некерованими авіаційними ракетами", – повідомив Владислав Волошин.

Окрім цього, за словами Волошина, агресори проводять авіаційну та інженерну розвідку шляхів. А це, як пояснює речник, може свідчити про підготовку до введення штурмових дій.

Ба більше, противник також намагається виявити вогневі засоби ЗСУ, тому проводить розвідку боєм.

"Він готується в певному майбутньому до ведення штурмових дій малими групами піхоти у складі до відділення – від 5 до 10 осіб", – підкреслив Владислав Волошин.

Речника Сил оборони резюмував, що агресор поповнює боєкомплект і перекидає підкріплення, щоб поповнити підрозділи після втрат особового складу.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія не може поповнити масштабні втрати, адже ЗСУ "покришили в золу" гори техніки. Як результат, агресори набагато менше використовують під час штурмів танків та бронемашин.

Своєю чергою воєнний кореспондент Богдан Мiрошников те, як на Торецькому напрямку "Азов" утилізує ворога, "викликає справжнє захоплення". Він розповів, що ЗСУ переграють РФ на ключовому напрямі.

На жаль, колона окупантів таки зайшла в ще один населений пункт. У цьому селі ЗСУ нещодавно провели зачистку, однак висадилось щонайменше 50 одиниць живої сили.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя ЗСУ Запорізька область російське вторгнення російські солдати Владислав Волошин новини України війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Росія виграла війну": в Німеччині зробили неочікувану заяву - деталі

"Росія виграла війну": в Німеччині зробили неочікувану заяву - деталі

20:11Світ
Різдвяне перемир’я в Україні: Трамп готовий розглянути ініціативу Орбана

Різдвяне перемир’я в Україні: Трамп готовий розглянути ініціативу Орбана

20:03Україна
Графіки відключення світла на 16 грудня: скільки годин триватимуть обмеження

Графіки відключення світла на 16 грудня: скільки годин триватимуть обмеження

19:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 16 грудня: Ракам - хороший день, Овнам - фінансовий успіх

Гороскоп на завтра 16 грудня: Ракам - хороший день, Овнам - фінансовий успіх

Що зробити, щоб вода не википала з каструлі під час варіння: простий лайфхак

Що зробити, щоб вода не википала з каструлі під час варіння: простий лайфхак

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала потужна магнітна буря

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала потужна магнітна буря

Конденсат на вікнах зникне за 2 хвилини: чим потрібно обробити скло

Конденсат на вікнах зникне за 2 хвилини: чим потрібно обробити скло

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 15 грудня: Тельцю - проблеми, Ракам - успіх

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 15 грудня: Тельцю - проблеми, Ракам - успіх

Останні новини

20:11

"Росія виграла війну": в Німеччині зробили неочікувану заяву - деталі

20:03

Різдвяне перемир’я в Україні: Трамп готовий розглянути ініціативу Орбана

19:49

Революція 1917-го: що зламало Росію за три роки війниПогляд

19:28

Ворог атакував ще одне місто: окупанти небезпечно активізувались на Запоріжжі

19:13

Графіки відключення світла на 16 грудня: скільки годин триватимуть обмеження

Всупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – ЗолотарьовВсупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – Золотарьов
19:05

"Це буде дуже скоро": чому українці масово повертатимуться додому

18:35

Ще одна халатність РФ: експерт озвучив причину катастрофи танкерів біля Керчі

18:34

Між мотивацією та зневірою: що не так із підготовкою в ЗСУПогляд

18:26

Як часто потрібно міняти зубну щітку: відповідь здивує багатьох

Реклама
18:19

Сійярто поскаржився, що Зеленський відмовився розмовляти з Орбаном - деталі

17:47

ЗСУ "покришили в золу" гори техніки РФ: що тепер не може використовувати ворог

17:20

Стильні зачіски для жінок після 30: трендові ідеї на будь-який випадок життя

17:19

Удар по логістиці: в Росії підірвали залізничне полотно - ГУРВідео

16:45

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 15 грудня: Тельцю - проблеми, Ракам - успіх

16:39

Чому в Китаї дарують парні подарунки: цікаві ідеї презентів зі всього світу

16:26

Гороскоп на тиждень із 16 до 22 грудня: Водоліям - кохання, Рибам - сюрприз

16:15

Вибили росіян і закріпилися: у ЗСУ успіх на Харківщині – DeepState

16:14

Ціни зменшились на 11%: в Україні "різко" подешевшав популярний овоч

15:52

Чому собаки сплять в ногах господарів: інстинкт, про який знають одиниці

15:32

Сумська зробила несподівану заяву про своїх онуків із РФ

Реклама
15:26

Вибивати їх буде важко: колона окупантів зайшла в ще один населений пункт

15:17

Десятки росіян підірвали разом із технікою: ЗСУ відбили масований штурм РФВідео

14:46

Що таке "раяти": мало хто знає правильну відповідь, Авраменко здивував

14:13

Смертельна катастрофа біля берегів Криму: тонуть танкери РФ, що розкололися навпілВідео

13:46

СБУ ламає фсбшну схему вербування підлітків, - експерт про новий чатбот Служби

13:46

Україну різко атакує тепло: де сипатиме сніг, а де литимуть дощі

13:37

Пережиток СРСР: чому в радянські часи пили чай з печивом

13:05

Состав РФ пустили під укіс: на півдні українські спецсили підірвали 40 цистерн – ЗМІВідео

12:41

Хлопець втратив половину своєї ваги після інциденту на американських гірках, фото

12:24

Мінімум 3,5 години зі світлом між відключеннями: в Україні вводять зовсім інші графікиВідео

12:15

"Боже!": Брежнєва показала, який зараз вигляд має її 15-річна донька

11:53

Які різдвяні фільми варто подивитися: підбірка найкращих кінокартин до свята

11:53

Десять жертв і постраждалих: на Львівщині фура протаранила бус і легковикФото

11:28

​​​​​​​Міноборони передало 23 мільярди Держприкордонслужбі для уникнення затримок у постачанні боєприпасівФото

11:00

Величезний вогняний спалах: безпілотник влупив по важливих цілях у ГрозномуВідео

10:57

РФ намагається захопити новий плацдарм: названо "найгарячіші" ділянки фронту

10:48

Схвильована дочка Заворотнюк вийшла на зв'язок після новини про вагітність

09:46

Атака ракети й десятків дронів РФ: вибухи гриміли в десяти областях України

09:37

Івлєєва та Кіркоров зчепилися на публіці

09:25

Карта Deep State онлайн за 15 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
09:24

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала потужна магнітна буря

08:59

Відключення світла в Україні - графіки на 15 грудня (оновлюється)

08:42

У Миколаєві прогримів вибух: унаслідок прильоту дрона є постраждалі

08:22

Росіяни просуваються на багатьох напрямках: ISW - про складну ситуацію на фронтіФото

06:42

Кіт Келлог зробив низку цікавих заявПогляд

05:42

Гороскоп на завтра 16 грудня: Ракам - хороший день, Овнам - фінансовий успіх

04:26

Що зробити, щоб вода не википала з каструлі під час варіння: простий лайфхак

03:30

Гороскоп Таро на 2025 рік для Козерогів: чим здивує кожен місяць рокуВідео

02:31

Конденсат на вікнах зникне за 2 хвилини: чим потрібно обробити скло

01:30

Головна ціль для "Орешника": з'явився прогноз нового ракетного удару РФ

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти