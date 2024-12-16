На Півночі активізувалися ворожі ДРГ: у ЗСУ відповіли, чи є загроза наступу

Наразі на північному напрямку немає ознак накопичення сил противника, яке могло б становити загрозу.

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На північному напрямку ворог застосовує ДРГ / Коллаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

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На Півночі були зафіксовані ворожі ДРГ

Українські захисники завдають максимального ураження загарбникам

На півночі України ворог активно застосовує диверсійно-розвідувальні групи. Цьому сприяють як погіршення погодних умов, так і природні особливості – суцільні лісові масиви, болотяна місцевість, дрібні річки, водойми. Про це розповів пресофіцер Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Олег Бажан в етері телемарафону.

Пресофіцер зазначив, що українські бійці вибудували ефективну систему оборони, працюють засоби розвідки, які дозволяють за кілометри виявляють ворожі ДРГ.

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За його словами, ЗСУ завдають максимального ураження загарбникам.

Бажан підкреслив, що по той бік північного кордону немає ознак накопичення сил противника, яке могло б становити загрозу.

"Вздовж усієї смуги відповідальності нашого угруповання ворог зберігає свою військову присутність, обстрілює прикордоння, проводить розвідувальну діяльність, а також нарощує мінно-вибухові загородження та проводить фортифікаційні роботи. Проте ознак створення якогось масштабного угруповання не виявлено", - пояснив пресофіцер.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російська окупаційна армія продовжує наступати на сході України. На деяких ділянках ворогу вдалося просунутися на відстань від 600 м до 3 км. Тим часом Сили оборони повернули контроль над відрізком фронту на річці Оскіл на південь від Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

Тим часом на Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя окупанти проводять активну розвідку. Крім цього, агресори перекидають сюди підкріплення з окупованого Криму. Про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Нещодавно агенти "АТЕШ" під час розвідки фортифікаційних споруд на адміністративному кордоні із Херсонщиною зʼясували, що у тимчасово окупованому Криму армія РФ готується до атаки зі сторони ЗСУ.

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Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

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