Українське місто під загрозою окупації: в ЗСУ окреслили небезпечну ситуацію

На думку командира, Херсону, окрім обстрілів, поки що повторна окупація не загрожує, а от інше українське місто в небезпеці.

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Ситуація на фронті є вкрай складною / Колаж: Главред, фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Коротко:

Купʼянськ вдруге може опинить під окупацією

Армія РФ готує операцію на Херсонщині

Нині ситуація на фронті є вкрай складною, вже найближчими днями Куп'янськ, що на Харківщині, може вдруге відчути окупацію. Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в етері "Еспресо".

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Він пригадав, що ворог уже цілком серйозно готує операцію на Херсонщині.

"Принаймні з метою взяття під контроль всіх Дніпровських островів, які весь цей час з осені 2022 року були під нашим контролем...Але здається, що Херсону, окрім обстрілів, поки що повторна окупація не загрожує. А от іншому місту, звільненню якого ми так раділи, вже загрожує. Місто Куп'янськ цілком може стати вже найближчими днями першим містом України, яке відчує окупацію вдруге", - заявив Дикий.

Екскомандир "Айдару" нагадав, як Сили оборони звільняли Харківщину восени 2022 року, як тікали вороги, як ЗСУ стояли кілометрів на 20 східніше, ніж річка Оскіл, а тепер уже відбивають ворожі атаки в передмістях Куп'янська, а один раз ворог туди вже навіть заїздив. Тоді захисники його вибили і нині намагаються утримати лінію по річці Оскіл.

Що відомо про Купʼянськ? / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські військові готові до будь-якого сценарію розвитку подій на південному напрямку. Командування Сил оборони Півдня має повну інформацію про підготовку російськими військами плавзасобів, імовірно для форсування Дніпра.

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість наступу через Дніпро, заявив, що подібний сценарій наразі виглядає малоймовірним. Він підкреслив, що накопичення 300 човнів, про яке йдеться, ще не свідчить про реальну спроможність окупантів до масштабної операції.

Тим часом військовий оглядач Денис Попович повідомляв, якщо росіяни зможуть перерізати трасу Курахове - Запоріжжя на Донеччині, українські підрозділи будуть змушені відступати. Він також підкреслив, що ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай напруженою і поступово погіршується.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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