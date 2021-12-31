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"Ситуація стане розпеченою": Арестович назвав найнебезпечніший для України час

31 грудня 2021, 15:32

За його словами, також не виключена ситуація, що Кремль щось не влаштує в домовленостях і Путін захоче повоювати.

Арестович
Олексій Арестович / Скріншот

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якщо Росія із Заходом не домовиться на початку січня щодо ультиматуму про НАТО, то вже з 14 січня істотно зросте загроза масштабного нападу на Україну.

"Я не вважаю, що він (Путін. - ред.) гарантовано буде нападати. Це залежить від переговорів, які зараз йдуть (зідзвін з Байденом) і пройдуть (10-13 січня з США, НАТО і ОБСЄ)", - сказав Арестович в інтерв'ю Politeka.

Арестоович допустив ситуацію, що Москва і захід домовляться і віддадуть перевагу поганий "холодний мир" замість "гарячої війни". Але велике питання, скільки такий світ протримається.

За його словами, також не виключена ситуація, що Кремль щось не влаштує в домовленостях і Путін захоче повоювати.

"Якщо вони не домовляться, тоді ситуація, починаючи з 14 січня, стає не те що гарячою, а палаючою, розпеченою і напад стає можливим у будь-який час. Просто в будь-який момент починаючи з того, якщо вони з 13 не домовляться", - сказав радник глави ОПУ.

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Також він нагадав ще один символічний момент, що Росія останній три військові операції починала під час олімпіад (зимові Олімпійські ігри стартують 4 лютого).

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РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на Схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу до НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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війна на Донбасі Олексій Арестович Офіс президента
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