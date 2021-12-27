"Вторгайтеся - втопимо вас у крові": Арестович звернувся до російської армії

Олексій Арестович / УНІАН

Якщо Кремль вирішиться на повномасштабне вторгнення в Україну, то зазнає гучної поразки-загинуть десятки тисяч російських солдатів. Про це розповів в ефірі телеканалу "Будинок" Олексій Арестович - радник керівника офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, угруповання російських військ, яке Кремль зосередив поблизу кордону, недостатньо - для того, щоб завдати Україні військової поразки.

"Спроба вторгнутися закінчиться грандіозною поразкою і важкою зовнішньополітичною кризою для Росії. Ми не боїмося. ЗСУ спільно із західними союзниками з їх військово-технічною допомогою завдадуть поразки російському угрупованню. Вони просто не потягнуть, вся російська армія нічого з нами не зможе зробити, тому що вона обмежено боєздатна через міф про непереможність російської армії",-сказав Арестович.

Причому він вважає, що російські генерали відмінно розуміють небезпеку вторгнення і не в захваті від агресивних планів Путіна.

"Ну стрельнуть вони 30 ракетами: 15 з них – не долетять, ще п'ять – промахнуться. Це все несерйозно, і будь – який військовий професіонал розуміє: ну приходьте, вторгайтеся-втопимо вас в крові. Ми їх просто втопимо в крові. Думаю, російські генерали за голови тримаються, розуміючи, у що реально їм виллється Ця операція. Сподіваюся, вони зможуть пояснити Путіну, що це абсолютно безглузда затія. Я бажаю їм одуматися і пошкодувати ті 40-60 тисяч убитих російських солдатів, яких, як я розумію, вони вже запланували", – підсумував Арестович.

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Нагадаємо, раніше американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

15 Листопада британське видання Financial Times писало про те, що співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу ймовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїх прогнозах експерти спираються не тільки на відомості про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.