У ЄС розповіли про сценарії вторгнення Росії в Україну

Жозеп Боррель припускає, що Росія може діяти і за допомогою гібридних тактик.
Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої і політики безпеки Жозеп Боррель зробив заяву про вторгнення Росії в Україну.
За його словами в інтерв'ю Die Welt, європейські спецслужби розглядають різні сценарії подальшої поведінки РФ. Тому ЄС не виключають військове вторгнення РФ в Україну.
"Не можна повністю виключати ймовірність військового вторгнення. Але є багато інших сценаріїв, які викликають занепокоєння, навіть якщо вони менш екстремальні", - заявив Боррель.
Також представник ЄС припускає, що Росія може продовжувати дестабілізувати український уряд своїми гібридними тактиками і здійснити нову ескалацію на Донбасі між українською армією і бойовиками.
Крім того, Боррель припускає, що Кремль буде продовжувати чинити газовий тиск на Європу.
У зв'язку з цим, за словами верховного представника Європейського Союзу, ЄС повинен брати участь у переговорному процесі США і Росії з приводу деескалації ситуації на українському кордоні та обговорення ситуації безпеки в Європі.
Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що Російська держава хотіла б розділити з Америкою сфери впливу без Євросоюзу, проте в Європі ніколи не погодяться з таким сценарієм.
Також раніше в Європейському Союзі заявили про те, що Росію чекають масштабні санкції у разі вторгнення в Україну.
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