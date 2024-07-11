Ситуація зі світлом покращиться з кінця липня: експерт назвав умову

Дефіцит електроенергії може почати зменшуватися приблизно через 10 днів, коли почне зменшуватися спека.
А з кінця липня – початку серпня можна очікувати менших відключень світла, проте за умови відсутності нових обстрілів енергетики. Таку думку висловив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі телеканалу "Київ 24".
"Дефіцит (електроенергії – ред.) буде продовжуватися ще днів десять і потім потрошки буде зменшуватися, бо буде спадати спека і планується виведення з ремонту одного атомного блоку", – зазначив Омельченко.відео дня
За його словами, може покращитися ситуація з тепловими електростанціями та деякими гідроелектростанціями. Тому вже з кінця липня – початку серпня можна очікувати дещо менших відключень світла.
У той же час він наголосив, що ситуація буде кращою лише у тому разі, якщо не буде нових руйнувань енергетичної інфраструктури України російськими ракетами і дронами.
Хто такий Володимир Омельченко
Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.
У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;
1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;
1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;
2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;
з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.
Відключення світла в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що світла може стати більше – президент України Володимир Зеленський повідомив про хід переговорів з ЄС. Він зазначив, що Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС.
Також раніше повідомлялося, що за кілька тижнів ситуація зі світлом кардинально зміниться. В уряді підтвердили обережні прогнози енергетиків щодо кінця липня.
Нагадаємо, через спеку в Україні змінюються графіки вимкнення світла. Сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний показник 10 липня.
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