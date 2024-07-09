За кілька тижнів ситуація зі світлом кардинально зміниться: що кажуть у Кабміні

В уряді підтвердили обережні прогнози енергетиків щодо кінця липня.

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Графіки відключення світла - якими будуть у липні / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вже у другій половині липня на Україну чекають не такі тривалі відключення світла, як зараз. Про імовірну зміну графіків розповів на засіданні Кабміну у вівторок, 9 липня, премʼєр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що ситуація зі світлом на зараз є "надзвичайно складною", зокрема через російські обстріли і спеку.

А проте, за обережних прогнозів урядовців, у другій половині місяця енергетики "додадуть" електроенергії споживачам і скоротять графіки відключень.

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"Водночас у 20-х числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершуються ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшать потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення світла будуть не такими тривалими", — висловився Шмигаль.

Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Графіки відключень — яка ситуація зі світлом сьогодні

В Україні у вівторок, 9 липня, протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. У різні години доби обсяги обмежень будуть різними.

У період з 05:00 до 14:00 будуть застосовані графіки вимкнень в обсязі двох черг одночасно; з 16:00 до 22:00 - в обсязі 4 черг одночасно; в інші години - 3 черги.

Як писав Главред, з 9 по 24 липня по усій країні НЕК "Укренерго" планувала не вимикати світло протягом доби у кожній області згідно з графіком, однак зараз компанія вирішила скасувати його.

Тоді як голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

Згідно з підрахунками МВФ, в Україні знищено потужності більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС. Українська влада працює оперативно, щоб усунути збитки та забезпечити достатнє електропостачання.

Як йдеться у статті Kyiv Post, якщо вже зараз відключення світла відбуваються у декілька раундів, то взимку потужностей країни може бути замало навіть для опалення і водопостачання споживачів. Енергетики ж кажуть, що українці можуть залишатись без електропостачання взимку протягом 12 годин на добу.

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