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Ситуація різко змінилась: в ЗСУ розповіли про нову тактику РФ в районі Авдіївки

Юрій Берендій
19 березня 2024, 12:53оновлено 19 березня, 14:29
Військовослужбовець зазначає, що штурмові підрозділи російської армії часто відмовляються наступати на позиції українських захисників.
Ситуація різко змінилась: в ЗСУ розповіли про нову тактику РФ в районі Авдіївки
В ЗСУ розповіли про бої в районі Авдіївки / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військових в районі Авдіївки. Штурмові дії ворога відбуваються фактично цілодобово. Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"На напрямку Новобахмутівка-Очеретине ворог проводить дії, пов'язані з перешкоджанням нашого перегрупування. На напрямках Невельске-Піски-Нетайлове – намагається проводити наступальні дії. В напрямку Тоненького ворог намагається дійти до якихось будівель, закріпитися там, це відбувається цілодобово", – каже Цехоцький.

Він додав, що за останню добу росіяни спробували двічі наступати на цьому напрямку. Цехоцький зазначив, що противник припинив використання техніки на цьому напрямку через ряд обставин.

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"Активного застосування техніки ми не бачимо вже третю добу поспіль. Тут причина і в погодніх умовах, які не дозволяють її використовувати і те, що ми закріпилися на позиціях після виходу з Авдіївки, пристрілялися і знаємо, де вони можуть з'явитися", - вказує військовий.

Він також зауважив, що наразі їхні військові частини активно працюють над ліквідацією пунктів управління ворожих безпілотників. Протягом останньої доби було також знищено близько п'яти їхніх мінометних установок.

За словами Цехоцького, штурмові групи противника часто відмовляються від наступу на позиції українських військових.

"Штурмовиків, які вони посилають, це розмінна монета. Вони знають, що їх буде знищено, але їх кидають, у них наказ. У керівників цих груп є наказ від командирів у разі відмови виконувати завдання знищувати особовий склад на місці", - резюмував він.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Бої на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у районі Авдіївки російські війська почали активно використовувати бронетехніку в складі взводів і навіть на рівні рот для прориву оборони українських військових на цьому напрямку фронту, повідомив командир підрозділу БпАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади Вадим Мазевич.

Російські окупанти щодня атакують позиції українських захисників на Авдіївському напрямку, розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка, Сергій Цехоцький.

Протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку російські окупанти втратили понад 47 тисяч своїх солдатів. Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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війна в Україні бої за Авдіївку
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