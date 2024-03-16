Російська техніка йде на прорив: боєць ЗСУ розповів про ситуацію під Авдіївкою

Військовий зазначив, що росіяни зберігають п'ятикратну перевагу в артилерії на Авдіївському напрямку і проводять штурмові операції із застосування техніки.

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Росіяни застосовують бронетехніку для прориву позицій ЗСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

В районі Авдіївки росіяни почали активно застосовувати бронетехніку в складі взводів і навіть на рівні рот для прориву оборони українських військових на цьому напрямку фронту. Про це командир підрозділу БпАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади Вадим Мазевич розповів в ефірі Еспресо.

"За останні декілька днів ми спостерігаємо на Авдіївському напрямку використання противником броньованної техніки, при чому у складі взводів і навіть до рівня рот. Це свідчить про те, що ворог залучає свої резерви і використовує бронетехніку з метою прориву", - зазначив він.

Вадим Мазевич зауважив, що росіянам наразі не вдається прорвати оборону українських військ, оскільки вони утримують зазделегідь підготовлені позиції.

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За його словами, навіть з урахуванням того, що українські захисники отримали значну кількість артилерійських боєприпасів, важко стримувати агресора.

"Боєприпасів потрібно більше. На сьогодні співвідношення у деяких випадках таке, що на кожних 4-5 пострілів ворожої артилерії приходиться тільки один наш. Хочемо сказати, що ми працюємо ефективно, але хочеться більше боєприпасів", - підкреслив Вадим Мазевич.

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Ситуація на Авдіївському напрямку / Карта: understandingwar

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Бої на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, говорити про те, що українські війська змогли стабілізувати фронт на Авдіївському напрямку наразі, як мінімум, є не професійно. Чи зможуть українські військові утримати нову лінію оборони на захід від Авдіївки стане відомо вже найближчим часом. Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що російські війська щодня атакують позиції українських захисників на Авдіївському напрямку.

Проте завдяки діям українських військових, активний наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області зупинено, і вони змушені були зіткнутися зі зміцненою обороною.

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