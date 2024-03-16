Ситуація може стати критичною: полковник ЗСУ розповів про бої біля Авдіївки

Військовий експерт зазначає, що ситуація в районах населених пунктів Бердичі та Тоненьке на заході від Авдіївки досягає критичного рівня.

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Полковник ЗСУ повідомив про небезпечну ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Говорити про те, що Сили оборони України змогли стабілізувати фронт на Авдіївському напрямку наразі, як мінімум, непрофесійно. Про те, чи зможуть українські військові втримати нову лінію оборони на захід від Авдіївки стане відомо вже найближчим часом. Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.

За його словами обстановка поблизу населених пунктів Бердичі та Тоненьке, що знаходяться західніше Авдіївки залишається надзвичайно складною і досягає кризового рівня.

"Чи вдасться нам стримати наступаючих у районі Орлівки, жодна жива душа не скаже. Тому що противник ще має ресурси, а наші позиції досить хиткі", - вважає експерт. відео дня

Селезньов додав, що протягом найближчого часу вирішиться чи зможуть українськиі військові утримати позиції на цьому напрямку бойових дій.

"Найближчим часом стане зрозуміло, чи ми утримаємо позиції. Але говорити ствердно, що ми відбили всі атаки і фронт на захід від Авдіївки стабілізований, як мінімум непрофесійно", - додав Селезньов.

Ситуація на Авдіївському напрямку / Карта: understandingwar

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська щодня атакують позиції українських захисників на Авдіївському напрямку, повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка, Сергій Цехоцький.

Проте активний наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області зупинено, завдяки діям українських військових, які зірвали ворожі плани.

Водночас, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, росіяни можуть відновити наступальні дії на захід від Авдіївки, хоча на початку березня Сили оборони України змогли закріпитися на захід від міста і уповільнити просування ЗС РФ.

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