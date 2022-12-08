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Ризик відключення світла в Києві на 5-7 днів: жителям столиці раджу запасатися водою

8 грудня 2022, 20:40
У компанії Київводоканал радять на випадок тривалого блекаута в столиці запастися водою, причому як для побутових, так і для технічних потреб.
Кран, вода
Киян просять менше витрачати воду вранці і ввечері / Колаж ua.depositphotos.com

Якщо в Києва не буде світла від 5 до 7 днів, централізоване водопостачання забезпечити не вдасться. Витрачати воду потрібно помірно, особливо, коли фіксується її максимальне споживання – з 7 до 10 ранку і з 17 до 22 години вечора. Для побутових і технічних потреб слід запасатися водою. Про це заявили в Київводоканалі.

Як повідомляє НВ, у компанії розповіли про те, що якщо електроенергії не буде від 5 до 7 днів, забезпечити централізованим водопостачанням людей не вдасться.

"Отже, у разі припинення електропостачання від 5 до 7 днів "Київводоканал" не зможе надавати послуги з централізованого водовідведення", - йдеться в повідомленні.

Також людей закликали економити воду, особливо з 7 до 10 години ранку і з 17 до 22 години вечора. У ці години фіксується максимальне споживання води.

Людям порадили зробити запас води на випадок тривалих відключень електропостачань. Воду потрібно набрати як для побутових, так і технічних потреб.

У Київводоканалі підкреслили, що компанія працює над покупкою генераторів, щоб забезпечити водопостачання Києва в екстрених ситуаціях. Створено пункти розливу води з її доставкою населенню.

Відключення світла в Києві

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв раніше заявив, що є певний прогрес щодо стабілізації ситуації з електроенергією.

У Києві відключають від світла вже тільки 25% абонентів. У перспективі столиця планує вийти на планові відключення.

Мер столиці Віталій Кличко не виключив ситуації, за якої, якщо агресор Росія завдаватиме ракетних ударів, Київ може зіткнутися з дуже серйозною кризою.

"Київ може залишитися без світла, води і тепла. Може статися апокаліпсис, як в голлівудських фільмах, коли неможливо жити в будинках через низьку температуру", - підкреслив Кличко.

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