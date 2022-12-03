У ДТЕК розповіли, коли Київ і Одеса повернуться до відключень світла за графіком / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

У столиці, Україні, Києві, вже протягом найближчих кількох тижнів можуть повернутися до стабілізаційних графіків відключення світла. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив виконавчий директор ресурсопостачальної компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, 3 грудня в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області довелося використовувати екстрені відключення електроенергії. А стабілізаційні відключення, каже Сахарук, можна буде використовувати тільки після збільшення потужностей в єдиній енергосистемі України. І тільки якщо буде дотримано умову, за якої Росія не буде робити нових масованих обстрілів території України.

"Якщо не буде нових обстрілів, це вже питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена в результаті останнього обстрілу. Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнено. Люди відкриють сайт і подивляться, коли у них не буде світла і зможуть планувати життя", — підсумував він.

Відключення світла в Україні

Журналісти видання Forbes розповіли про трьох сценаріях уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Окрім того, громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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