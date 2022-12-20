"На графіки поки не розраховуємо": у YASNO зробили тривожний прогноз щодо світла у Києві

Диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали підключення до світла хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не вмикалися з учорашнього ранку.

У YASNO дали невтішний прогноз щодо світла у Києві / ua.depositphotos.com

У Києві ситуація зі світлом поки що дуже складна. Наразі потужність електросистеми на 50% менша за необхідну. У зв'язку з цим жителям міста поки що не варто розраховувати на наближення до відключень за графіком. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"На жаль, стан системи в Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн користувачів. На наближення до графіка поки не розраховуємо. За фактом зараз маємо потужність на 50% меншу за необхідну. Але світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто переважно з водою та опаленням", - зазначив Коваленко.

За його словами, водночас диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали підключення до світла хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не вмикалися з учорашнього ранку.

Він зауважив, що ремонтні роботи тривають. "Та якщо ви досі не утеплилися і не переглянули список речей, які вам потрібні, аби спокійно прожити тривалі відключення - зараз саме час про це подбати", - заявив Коваленко.

Атака дронів на столицю

Рано вранці в понеділок, 19 грудня, в Києві пролунали вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку іранськими дронами-камікадзе "Шахід".

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що унаслідок нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. "Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням", - заявив він.

Як розповів очільник КМВА Сергій Попко, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.

Внаслідок ворожої атаки у Києві ввели екстрені відключення світла. Це означає, що графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни продовжують прицільно бити по українській енергосистемі, але ми навчилися цьому протистояти. Він підкреслив, що всі викладаються на 100% по будь-якому напрямку по забезпеченню життєдіяльності нашої країни.

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