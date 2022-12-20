У Києві діють аварійні відключення: в КМДА розповіли про ситуацію зі світлом в столиці

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, яка зараз ситуація в Києві з електропостачанням, опаленням і водопостачанням. Через повітряні атаки ворога столиця отримує лімітований обсяг електропостачання, як і інші регіони країни.
Поки що світло споживачам подається в аварійному режимі. Енергетики продовжують працювати над ремонтом енергомережі. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень", – зазначає начальник КМВА.
У той же час він розповів, що водопостачання працює в штатному режимі. Теплопостачання для частини киян забезпечене не весь час, адже деякі котельні змушені почергово відмикати і вмикати.
"Щодо тепла в будинках киян. Котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово", – сказав Попко.
Він нагадав, що у місті розгорнуті 430 стаціонарних Пунктів незламності, у яких можна зігрітися, зарядити пристрої і скористатися зв’язком. Він зазначив, що ці пункти працюють цілодобово.
"Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Все полагодимо. Все відбудуємо. Зберігайте спокій та вірте в нашу Перемогу", – додав начальник КМВА.
РФ атакувала Київ дронами-камікадзе
Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. У Києві потужні вибухи прогриміли близько 04:28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку.
Мер Києва Віталій Клично повідомив, що внаслідок атаки дронами по Києву 19 грудня були пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Він наголосив, що енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням.
Після атаки окупантів "шахедами" в Україні ввели аварійні відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень не працюють.
Генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що внаслідок російської атаки дронами-камікадзе у Києві зберігається складна ситуація з електропостачанням. Станом на вечір 19 грудня лише близько 20% населення міста мали світло у своїх домівках.
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