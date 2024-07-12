Ситуація загострюється: в ЗСУ назвали новий 'найгарячіший' напрямок фронту

В ЗСУ зазначили, що лише за минулу добу росіяни втратили вбитими та пораненими на Покровському напрямку понад 200 військовослужбовців.

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Російські війська "втратили інтерес" до штурмів міста Часів Яр / Колаж Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Російські окупанти змістили основну інтенсивність активних наступальних дій з міста Часів Яр на Торецький напрямок. Однак, ворог продовжує обстрілювати місто. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, не зважаючи на те, що активні бої росіяни вирішили розгорнути на Торецькому напрямку, вони все ще зберігають інтерес до міста Часів Яр на Донеччині

Волошин повідомив, що за минулу добу місто Часів Яр зазнало 389 обстрілів. Днем раніше було зафіксовано 341 обстріл.

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За словами речника, найінтенсивніші бої вже кілька місяців тривають у напрямку Покровська, і їхня активність не знижується.

"Покровський напрямок вже не один місяць залишається найгарячішим по всій лінії бойового зіткнення. Ворог не припиняє спроб та концентрує свої зусилля. Загарбники за підтримки авіації намагаються витісняти наші підрозділи з займаних позицій", — повідомив Назар Волошин.

За словами речника, на Покровському напрямку армія РФ зазнає значних втрат. За минулу добу там загинуло і було поранено понад 200 окупантів, знищено танк, дві бойові машини піхоти, артилерійську систему, п'ять автомобілів та два мотоцикли. Пошкоджено ще 16 одиниць військової техніки.

Хто такий Назар Волошин? Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики групи DeepState у Telegram вказали на окупацію села Євгенівка, що знаходиться за 20 кілометрів від Покровська російськими військами.

У травні та червні 2024 року середньодобові втрати країни-агресора Росії вбитими і пораненими досягли максимальних показників за увесь час повномасштабного вторгнення в Україну. За даними нового розвідувального огляду Міністерства оборони Великої Британії, у травні окупанти втрачали 1262 особи на день, а у червні - 1163. Загалом, за останні два місяці, окупаційні війська втратили більше 70 тисяч військових.

Попри мільярди доларів у вигляді додаткової зброї та допомоги у сфері безпеки, про які НАТО оголосило цього тижня, Україна, ймовірно, не буде готова почати контрнаступ або відвоювати у Росії великі ділянки території до наступного року. Про це пише американське видання The New York Times.

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