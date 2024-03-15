Ситуація загострилася, окупантам перекинули резерви: у ЗСУ назвали напрямок

Росіяни постійно оновлюють свої резерви і йдуть уперед невеликими групами, каже Сергій Цехоцький.

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Російські військові атакують на сході / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Російські окупанти щодня йдуть на штурм позицій українських захисників на Авдіївському напрямку, розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Вчора були спроби навіть задіяти техніку. О 2.30 вони виїхали з двома танками і БМП. Підірвалися на міні, а потім наші пілоти їх добили", - наголосив він в ефірі телемарафону.

Водночас український офіцер повідомив, що росіяни постійно оновлюють свої резерви, невеликими групами, але йдуть - по чотири-п'ять осіб.

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Він каже, що мета окупантів зрозуміла - не дати можливість ЗСУ закріпитися на лінії, яка створилася.

Подробиці боїв на сході

Представник 59 ОМБр також зазначив, що російські військові постійно оновлюють свої резерви і йдуть невеликими групами по чотири-п'ять осіб.

"Вони не дуже добре підготовлені, у багатьох із них немає бажання йти в наступ, але їх змушують", - зазначив він.

За словами українського військового, багато росіян дезертирують з поля бою, з місць розташування, тому що "розуміють, що їх чекає на полі бою".

"Зафіксовано такі випадки, коли вони своїм "Сонцепеком" палили трупи своїх же військовослужбовців, які загинули, для того щоб не деморалізувати моральний дух своїх "наступаючих", щоб вони не бачили ці трупи", - додав Цехоцький.

/ Главред

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ проривається на сході. Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії, каже головком ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, унаслідок тривалих позиційних боїв, що тривали 14 березня, російські окупанти просунулися в Бердичах, Ясинуватського району Донецької області. Як свідчать геолокаційні кадри, російські війська перебували на кількох вулицях у селищі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

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