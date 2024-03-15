УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ситуація загострилася, окупантам перекинули резерви: у ЗСУ назвали напрямок

Олексій Тесля
15 березня 2024, 10:52
Росіяни постійно оновлюють свої резерви і йдуть уперед невеликими групами, каже Сергій Цехоцький.
Російські військові
Російські військові атакують на сході / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Російські окупанти щодня йдуть на штурм позицій українських захисників на Авдіївському напрямку, розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Вчора були спроби навіть задіяти техніку. О 2.30 вони виїхали з двома танками і БМП. Підірвалися на міні, а потім наші пілоти їх добили", - наголосив він в ефірі телемарафону.

Водночас український офіцер повідомив, що росіяни постійно оновлюють свої резерви, невеликими групами, але йдуть - по чотири-п'ять осіб.

відео дня

Він каже, що мета окупантів зрозуміла - не дати можливість ЗСУ закріпитися на лінії, яка створилася.

Подробиці боїв на сході

Представник 59 ОМБр також зазначив, що російські військові постійно оновлюють свої резерви і йдуть невеликими групами по чотири-п'ять осіб.

"Вони не дуже добре підготовлені, у багатьох із них немає бажання йти в наступ, але їх змушують", - зазначив він.

За словами українського військового, багато росіян дезертирують з поля бою, з місць розташування, тому що "розуміють, що їх чекає на полі бою".

"Зафіксовано такі випадки, коли вони своїм "Сонцепеком" палили трупи своїх же військовослужбовців, які загинули, для того щоб не деморалізувати моральний дух своїх "наступаючих", щоб вони не бачили ці трупи", - додав Цехоцький.

Screenshot
/ Главред

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ проривається на сході. Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії, каже головком ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, унаслідок тривалих позиційних боїв, що тривали 14 березня, російські окупанти просунулися в Бердичах, Ясинуватського району Донецької області. Як свідчать геолокаційні кадри, російські війська перебували на кількох вулицях у селищі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Авдіївка ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц

12:00 Ексклюзиви
"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

11:57 Україна
Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

11:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

Відмовлюся від королівських обов'язків : Кейт Міддлтон прийняла рішення - інсайдер 47982

"Відмовлюся від королівських обов'язків": Кейт Міддлтон прийняла рішення - інсайдер

Загроза для України: Путін після виборів може видати важливий указ - полковник ЗСУ 6895

Загроза для України: Путін після виборів може видати важливий указ - полковник ЗСУ

Україну накриває снігопад: у двох областях синоптики попереджають про небезпеку 6452

Україну накриває снігопад: у двох областях синоптики попереджають про небезпеку

Матвієнко розкрила прізвище доньки від Мірзояна: Навіть я цього не очікувала 6138

Матвієнко розкрила прізвище доньки від Мірзояна: "Навіть я цього не очікувала"

Останні новини

12:00

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - ЛіпсіцЕксклюзив

11:57

"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

11:51

Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

11:49

Закопав однією фразою: принц Вільям висловився про Кейт Міддлтон

11:47

"Так ганебно "мочать": експерт пояснив, як пожежі на НПЗ б'ють по режиму Путіна

У Росії гарно палає: Україна уразила вже третину найбільших російських НПЗ – ГончарУ Росії гарно палає: Україна уразила вже третину найбільших російських НПЗ – Гончар
11:45

Розлучений Тищенко засвітився з колишньою дружиною

11:44

Почалось з 14 століття: чому в чоловіків і жінок ґудзики на одязі з різних боків

11:37

Бронь від мобілізації: люди яких професій і чи зможуть "відкупитися"

11:27

Одеса - під ракетним ударом РФ, у місті лунають вибухи: перші подробиці

Реклама
10:52

Китайський гороскоп на 16 березня: Тигр - неповага, Півень - великий успіх

10:52

Ситуація загострилася, окупантам перекинули резерви: у ЗСУ назвали напрямок

10:50

Зірка "Людей Ікс" розповіла про свою важку хворобу і непросту операцію

10:50

"Проукраїнська позиція": відомий ведучий розповів про зрадницю Марченко

10:49

Виростуть моментально: експерти назвали 5 овочів, які потрібно садити в березні

10:42

Під Калугою чотири дрони ГУР атакували НПЗ: спалахнула потужна пожежа - ЗМІВідео

10:00

"З вами": Пугачова відреагувала на відео Могилевської про обстріл Кривого Рогу

09:54

Війна в Україні може затягнутися на роки: експерт дав тривожний прогноз

09:48

"Подарунок" у вигляді додаткового стажу: хто має право і як допоможе з пенсією

09:42

Медведєв опублікував російську "формулу миру": в ISW пояснили наміри Кремля

09:13

Майбутнє Росії: розпад чи консервація?Погляд

Реклама
08:45

Трьом бригадам терміново перекинули резерви: РФ проривається на сході – Сирський

08:33

Результат війни буде вирішено навесні та влітку: Боррель звернувся до США через Україну

07:58

Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту

07:41

"У нас є ядерна зброя": Макрон відповів на погрози Путіна

06:48

Вночі в Україні лунали вибухи: що відомо про наслідки атаки дронів

06:33

Масштаби вражають: як у РФ знищується нафтопереробкаПогляд

06:30

Як прибрати бруд із паперових шпалер: дуже дивний, але робочий спосіб

05:55

Україну накрила нова магнітна буря: "врізав" майже 6-бальний шторм

05:49

Як відмити верх кухонних шаф: засіб, який відчистить увесь пил і бруд

05:20

Через удари по НПЗ у РФ ввели заборону на вивезення бензину: експерт про наслідки атак

04:45

"2 місяці битимемо по тилах окупантів": Кузан сказав, що змінить ситуацію на фронті

04:00

Зовсім притиснуло: син Анастасії Заворотнюк пішов на підробіток

03:20

Єдиний вихід для України: експерт розповів, як захиститись КАБів

02:45

Невістка-стриптизерка Наташі Корольової несподівано заступилася за свекруху

02:12

4 знаки зодіаку, яким слід триматися подалі від золота

01:40

Яку роль відводять США Україні після війни: експерт назвав три ключові пунктиВідео

00:29

Одне суворе правило: дружина Дауні-молодшого розкрила секрет ідеального шлюбу

14 березня, четвер
23:50

Соліст "Тік" показав фанатам свою юну доньку-красуню

23:37

Відверто про інтим та кризи: Тишкевич розкрила подробиці шлюбу з Томусяком

23:02

Усе у вогні, є загиблі та постраждалі: "шахед" влучив у житловий будинок на ВінниччиніФото

Реклама
22:51

Чого найбільше бояться голуби: як позбутися настирливих птахів

22:46

Дали кілька годин на евакуацію: повстанці анонсували масовану атаку на РФ

22:42

Зухвалий Девід Бекхем показав шикарний прес у басейні

22:27

Самовар сичить, перекриваючи шторм, Або не вірте росіянамПогляд

22:22

Наталка Денисенко екстрено скасувала виступи через хворобу - що сталося

22:19

Невпізнанний: у мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно постарів

22:02

"Ми ніколи не підемо в наступ": Макрон розповів про посилку військ в Україну

21:52

"Ми зазнаємо великих жертв": Охлобистін зробив прогноз для росіян

21:18

Сергій Стерненко. Шок і страх у Бєлгороді, Путін вимагає переговорівВідеоблоги

21:14

У НАТО дали оцінку втратам російської армії в Україні: їхня кількість підскочила

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУкраїнська мова з АвраменкомСпорт з Анітою ЛуценкоУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти