Ситуація напружена: у ДШВ назвали два "гарячі" напрямки фронту

Противник продовжує чинити опір, але його дії мають переважно епізодичний характер.

У ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Про масштабний наступ російських військ на фронті говорити передчасно, заявив офіцер з комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ Сергій Колесніченко.

В ефірі "Київ24" він прокоментував ситуацію на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

відео дня

"Ситуація на Олександрівському та Гуляйпольському напрямках залишається контрольовано-напруженою. Противник продовжує чинити опір, але його дії мають переважно епізодичний характер", — повідомив він.

За словами Колесніченка, на даний момент немає ознак формування противником великих ударних сил для широкомасштабного наступу.

"Фактично ворог зберігає наступальний потенціал, але змушений застосовувати його обмежено під тиском наших підрозділів: через невеликі штурмові групи, FPV-дрони та спроби впливу на нашу логістику. Сили оборони здійснюють комплексну протидію і не просто стримують противника, а системно зривають його наміри", — підкреслив військовий.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Про джерело: Київ24 Київ24 — український комунальний телевізійний канал, заснований 1995 року. Засновник — Київська міська рада. Директор телеканалу — Юрій Лященко. Відповідно до програмної концепції КП КМР ТК "Київ" за форматом інформаційно-просвітницький телеканал, пише Вікіпедія.

