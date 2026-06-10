На знімку 1941 року помітили деталь, яку не можуть пояснити

Фотографія, зроблена понад 80 років тому, викликала бурхливі обговорення в мережі. Користувачі впевнені, що знайшли на ній сучасний пристрій.

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На історичному знімку помітили загадковий предмет / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube

Ви дізнаєтеся:

Що помітили люди на фотографії 1941 року

Чому загадковий предмет викликав теорії про подорожі в часі

Яке просте пояснення пропонують скептики

Старовинна фотографія, зроблена в 1941 році на південній стороні Чикаго (США), несподівано опинилася в центрі бурхливих обговорень в інтернеті. Користувачі соціальних мереж помітили на історичному знімку загадковий предмет у руках одного з підлітків і припустили, що це може бути сучасний планшет.

Фотографія була зроблена американським фотографом Едвардом Роскамом. Зображення з'явилося на популярному форумі Reddit.

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На ньому зображена черга молодих людей і підлітків, які чекають на вхід до кінотеатру. Більшість глядачів звернули увагу на одяг і атмосферу епохи, проте один хлопчик на краю кадру викликав справжній ажіотаж.

Що побачили користувачі на старому знімку

Після публікації зображення на Reddit деякі коментатори заявили, що підліток тримає предмет, дивно схожий на iPad. Через це в мережі знову заговорили про теорії подорожей у часі.

Один із користувачів навіть назвав фотографію "кіноглядач з iPad", що швидко привернуло увагу любителів загадок та історичних аномалій.

Підліток тримає предмет, дивно схожий на iPad / Фото: Reddit

"Якщо придивитися, то видно, що це занадто великий предмет, щоб бути "книгою" або "блокнотом", до того ж на його зворотному боці можна розгледіти щось схоже на культовий логотип Apple", — написав один із користувачів.

Однак багато учасників обговорення поставилися до цієї версії скептично і запропонували простіші пояснення.

Чому теорія викликає сумніви

На думку більшості коментаторів, загадковий предмет може бути звичайною книгою, блокнотом або папкою. Деякі також нагадали, що в першій половині XX століття співробітники кінотеатрів уважно стежили за відвідувачами і могли перевіряти наявність записників або інших предметів.

Особливо популярним став іронічний коментар користувача, який зауважив, що якби він дійсно міг подорожувати в часі і мав сучасний планшет, то навряд чи вибрав би для візиту кінотеатр у Чикаго 1941 року.

Раніше Главред писав про те, що військовий пілот здійснив "подорож у часі". Чоловік заявив, що зазирнув у майбутнє під час польоту. Через роки деталі його бачення збіглися з реальністю.

Також повідомлялося про те, що буде в останні години перед кінцем світу. Вчені спробували з'ясувати, як зміниться поведінка людства в останні дні існування світу, і для цього використали незвичайний експеримент з онлайн-грою.

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