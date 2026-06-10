Нестерпна спека накриє регіони: які області освіжатимуть дощі

Ви дізнаєтеся:
- Яка буде погода вночі 11 червня
- Де температура повітря підвищиться до +28 градусів
- У яких областях будуть дощі з грозами
Погода в Україні 11 червня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 11 червня
В Україні 11 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі та грози у західних та південно-східних областях. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 13-18°; вдень 23-28°, на крайньому заході країни 18-23°", — йдеться в повідомленні.
В Україні буде +27
За даними meteoprog, 11 червня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підніметься до +18...+27 градусів. Найнижча температура буде в Львівській області. Там температура повітря опуститься до +15...+21 градуса.
Погода 11 червня в Києві
У Києві 11 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°", — повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у четвер 11 червня у західних областях України спостерігатиметься нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с.
Раніше стало відомо, що сьогодні, 9 червня, на більшості території України очікуються опади у вигляді дощів. Лише у західних областях ймовірність опадів значно менша.
Напередодні стало відомо, що у найближчі дні погода в Україні все ще буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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