Ситуація на Півдні 'зарухалась': офіцери РФ перебувають в паніці - 'Атеш'

Про що розповіли партизани:
- У Генічеському районі перекидаються резерви російських військ
- Причина, чому офіцерський склад РФ перебуває у паніці
На тимчасово окупованій території Генічеська в Херсонській області фіксується переміщення додаткових сил російських військ. Офіцери окупантів побоюються, що це може свідчити про підготовку до можливого наступу на правий берег регіону.
Про це повідомив Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
Про збільшення ворожих сил у Генічеському районі стало відомо від агента українського підпілля серед російських офіцерів угруповання окупаційних військ "Днєпр".
Відзначається, що серед перекинутих у цей район військових РФ багато тих, хто приєднався до армії під час прихованої мобілізації на окупованому Криму.
"Частина офіцерського складу перебуває у паніці, припускаючи, що це робиться для наступу на правий берег Херсонської області", - розповіли представники партизанського руху.
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
У своєму повідомленні рух також зазначає, що незрозуміло, чи планує російське командування вводити ці резерви в бій у Херсонській області.
Партизани додають, що такі маневри противника можуть бути і спробою дезінформації українських сил.
Після звільнення Херсона восени 2022 року під час контрнаступу українських Сил оборони, російські війська відійшли на східний берег Дніпра.
З того часу періодично з’являються повідомлення про ймовірні плани окупантів відновити наступ на правобережжя Херсонщини, які можуть бути частиною інформаційно-психологічної операції ворога.
Ситуація на фронті - що відомо
Як розповів речник ОТУ "Харків" Євген Романов, РФ стягує техніку на Харківський напрямок. Згідно з його даними, ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали.
А от пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенко пояснив, чи будуть ЗСУ виходити з Курахового. Ситуація на цьому напрямку змінюється дуже швидко, окупанти просунулись на деяких ділянках.
Як підкреслював Главред раніше, у Путіна "СВО йде не за планом". Російські чиновники, включаючи Путіна, більше не заявляють, як це було на початку війни, що все дуже позитивно для агресорів.
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