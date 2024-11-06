"Готуються до зими": РФ стягує техніку на Харківський напрямок - ЗСУ

Російські окупанти економлять сили, пускаючи у бій піхоту.

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РФ стягує сили на Харківський напрямок / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Що каже Романов:

РФ накопичує сили на Харківському напрямку

ЗСУ готують "сюрпризи" для ворога

Російські окупанти накопичують свої сили на Харківському напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Євген Романов.

Зазначається, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Нині окупанти атакують на цьому напрямку лише піхотою.

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Ворог готується до зими, каже Романов. Водночас Сили оборони знають про плани окупантів.

"Але зі зрозумілих причин ми не будемо говорити, які наші війська готують йому сюрпризи на цьому напрямку. Але зазначу, що танки - це дуже вразлива ціль", - додав Романов.

Ситуація на фронті - останні новини

Упродовж тижня російська армія окупувала близько 150 квадратних кілометрів території в Донецькій області. Окупанти також готуються до наземних атак на Запоріжжя. Про це повідомив командир Центру розвідки Міноборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Як повідомляв Главред, Сили Оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас у російської окупаційної армії є просування біля чотирьох населених пунктів - Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наступальні сили окупантів зосереджені на Курахівському та Покровському напрямках. Крім цього, РФ активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському напрямку. Сили оборони роблять усе, щоб стримати натиск окупаційних військ.

Окупанти тиснуть на українські позиції в районі міста Часів Яр, що на Донеччині, і намагаються оточити угруповання ЗСУ.

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