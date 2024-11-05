'Є загроза оточення, ситуація надскладна': чи будуть ЗСУ виходити з Курахового

Ситуація на Курахівському напрямку змінюється дуже швидко, окупанти просунулись на деяких ділянках.

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Є загроза оточення міста Курахове / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Що відомо:

Курахове під загрозою оточення

Чи будуть українські війська виходити з міста

Україна ризикує втратити ще одне місто - Курахове. Нині цей населений пункт перебуває під загрозою оточення. Про це заявив пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенко, відео публікує Главред.

"Так, вона очевидна. Є загроза (оточення - ред.), так", - сказав він.

відео дня

Водночас він заявив, що поки не йде мова про виведення українських військових з міста.

"Ми працюємо... Сили оборони, які стоять на Курахівському напрямку, виконують бойові завдання допоки не буде інших наказів. Оцінити питання виходу я наразі не можу, але ситуація дійсно надскладна. І порівняно з літом цього ж року вона змінилася досить швидко. Скажімо, станом наразі росіяни просунулися на деяких ділянках. І, зокрема, малі-малі мали успіхи в зоні відповідальності 33 бригади", - сказав Войтенко.

Дивіться відео про загрозу оточення міста Курахове:

Є загроза оточення міста Курахове / фото: скріншот

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Упродовж тижня російська армія окупувала близько 150 квадратних кілометрів території в Донецькій області. Окупанти також готуються до наземних атак на Запоріжжя. Про це повідомив командир Центру розвідки Міноборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Як повідомляв Главред, Сили Оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас у російської окупаційної армії є просування біля чотирьох населених пунктів - Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наступальні сили окупантів зосереджені на Курахівському та Покровському напрямках. Крім цього, РФ активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському напрямку. Сили оборони роблять усе, щоб стримати натиск окупаційних військ.

Окупанти тиснуть на українські позиції в районі міста Часів Яр, що на Донеччині, і намагаються оточити угруповання ЗСУ.

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