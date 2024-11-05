У Путіна "СВО йде не за планом": проблеми у окупантів проаналізував експерт

В Росії уже розмов про якісь цілі і те, що "все йде за планом", не ведеться.

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/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео на YouTube

Ключове з заяв Ступака:

В РФ почався серйозний дефіцит ресурсів на війну з Україною

Пхеньян може поставити під сумнів відправку військ для Кремля

Російські чиновники, включаючи Путіна, більше не заявляють, як це було на початку війни, що "все йде за планом". Агресор стикається з дефіцитом людських ресурсів, через що змушений залучати солдатів із Північної Кореї.

Деталями сьогодні, 5 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився військовий аналітик, співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак.

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"Путін, з одного боку, каже, що у нас усе гаразд, хоча, справедливості заради, варто зазначити: останнім часом я жодного разу не чув, щоб хтось згадував, що "СВО йде за планом". Є різні моменти і звинувачення на адресу американців — мовляв, могли б із нами (Росією, — ред.) щось підписати, і війни б не було. Але в нас війна, є ідея, що ми дійдемо до кінця. Однак розмов про якісь цілі і те, що "все йде за планом", уже не ведеться", — сказав він.

Як пояснив Ступак, керівництво Росії ставиться доволі гранично цинічно і лукаво до повномасштабної війни проти України.

"Згадайте момент із Курською областю: у перші дні початку [української] операції Путін заявив: "Та ну, слухайте, там розберемося, це потім, для нас пріоритет — схід, захоплення українських міст".

Так, він це сказав, але буквально в наступні дні з’явилася інформація про масове перекидання російських збройних сил саме в Курську область. І північнокорейські військові, яких вивезли з Пхеньяна, теж прямують до Курської області. Тобто знову спостерігається якийсь дуалізм: з одного боку, це для нас не пріоритет, встигнемо; з іншого — терміново потрібно додати людей", — наголошує Ступак.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Однак, попри все, у Росії є люди. Як нагадує експерт, існують навіть змагання між регіонами з пропозиціями підвищених виплат для контрактників. Однак, Ступак підкреслює, що напливу добровольців немає.

"Тому, ще раз: Кремль змушений залучати мігрантів, людей, які прагнуть отримати російське громадянство, а також північнокорейських військових — і робить це не від хорошого життя.

Залишається цікаве питання: як вони себе проявлять? Чи будуть воювати так, як це заявлено, чи масово здаватимуться в полон і намагатимуться уникнути участі в бойових діях? Якщо такі непередбачувані ситуації виникатимуть, це цілком може вплинути на рішучість Пхеньяна продовжувати відправляти солдатів до Росії", — підсумував Іван Ступак.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

За даними BILD, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини. Агресор намагається просуватися на захід від міста Селидове. Окупанти атакують село Петрівка та вже захопили Григорівку.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров розказав деталі про перші зіткнення на фронті з корейцями. За його словами, росіяни навчають веденню сучасної війни військових та офіцерів КНДР.

Як підкреслював Главред раніше, РФ перекинула понад 60 тисяч військових. Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що окупанти хочуть перекрити трасу на Запоріжжя, аби змусити відступити Сили оборони.

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