Аліна Гросу розсекретила стать майбутньої дитини

Українська співачка Аліна Гросу вперше показала кадри зі своєї гендер-вечірки.

Аліна Гросу розкрила стать майбутньої дитини / Колаж Главред, скріншот

На кого чекає Аліна Гросу з чоловіком

Як вона відреагувала на новину

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, розкрила стать свого майбутнього малюка.

Виявилося, що співачка і її таємничий чоловік чекають на хлопчика. Гросу поділилася відео на своїй сторінці в Instagram.

Аліна Гросу провела гендер-паті / Скріншот

Для проведення гендер-паті пара вибрала "балонний" спосіб. Коли з імпровізованого вогнегасника йде синій дим, значить буде хлопчик.

Аліна Гросу зі своїм партнером / Скріншот

Щасливі майбутні батьки / Скріншот

Про особу: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.

Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

