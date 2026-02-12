Аліна Гросу розсекретила стать майбутньої дитини

Коротко:
- На кого чекає Аліна Гросу з чоловіком
- Як вона відреагувала на новину
Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, розкрила стать свого майбутнього малюка.
Виявилося, що співачка і її таємничий чоловік чекають на хлопчика. Гросу поділилася відео на своїй сторінці в Instagram.
Для проведення гендер-паті пара вибрала "балонний" спосіб. Коли з імпровізованого вогнегасника йде синій дим, значить буде хлопчик.
Про особу: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
