Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

Головнокомандувач розповів, наскільки ефективно ППО протягом останнього часу відбиває ворожі атаки.

Сирський повідомив про важливі зміни в роботі ППО України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, US Army

Що повідомив Сирський:

ППО України складно відбивати постійні атаки РФ

Ефективність української ППО становит близько 74%

Україна працює над посиленням ППО шляхом комплексного підходу

В Україні система протиповітряної оборони функціонує у надзвичайно складних умовах через постійні ракетні та дронові атаки країни-агресорки Росії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

За його словами, стійкість ППО залежить від багатьох чинників, серед яких важливими є ритмічне постачання засобів ураження, технологізація, ефективні кадрові та управлінські рішення, здатність швидко адаптуватися до нових викликів та відмова від застарілих бюрократичних практик.

"Протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаємось збільшити завдяки інноваціям", - зауважив Сирський.

За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Україна підвищує ефективність безпілотної складової ППО

Головнокомандувач заявив, що вже триває комплекс організаційних заходів, а саме:

планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;

нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів;

відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.

Наскільки ефективною буде "мала" ППО України - думка експерта

Главред писав, що за словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Україна планує розвивати "малу" протидронову протиповітряну оборону, щоб боротися з дронами типу "Шахед".

Міноборони України вже запропонувало створити суцільне радіолокаційне поле з радарами, розробленими завдяки штучного інтелекту. Експерт зауважив, що ШІ доведеться прораховувати, де в певний момент може перебувати ворожий Шахед, після чого туди націлюватимуться українські дрони-перехоплювачі.

ППО України - останні новини

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін нині не має можливості передавати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Напередодні стало відомо, що в низці областей України у підрозділах Повітряних сил ЗСУ відбудуться кадрові зміни. Головною метою рішень є зміцнення малої ППО та підвищення ефективності протидії російським ударним безпілотникам.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Володимира Зеленського, цього року будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

