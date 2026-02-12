'Американці дотиснуть': експерт спрогнозував відмову великої країни від нафти РФ

У США є серйозні важелі впливу на одну з ключових для Росії країн, яка закуповує її нафту.

Росія може залишитися без великих прибутків від продажу нафти / Колаж: Білий дім, ua.depositphotos.com

Що сказав Загородній:

США мають важелі впливу на Індію

Індія може повністю відмовитись від російської нафти

США дотиснуть Індію, щоб та відмовилась від купівлі нафти країни-агресорки Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, США вже почали тиснути на російський танкерний флот, який обслуговував РФ, Венесуелу та Іран одночасно. Також в американців з'явився доступ до венесуельської нафти і вони хочуть забезпечити її гарантований збут, щоб компанії США могли в цю сферу інвестувати.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

"Тому у всьому, що стосується нафти, у рішучості США можна не сумніватися. І Індію американці дотиснуть, вони мають для цього важелі тиску. На відміну від Китаю, який, навпаки, має важіль тиску на США", - зауважив Загородній.

Єдине питання, яке залишається відкритим - на яких умовах Індія повністю припинить купувати російську нафту.

Як на РФ позначиться відмова Індії від російської нафти - думка експерта

Главред писав, що за словами аналітика та експерта з енергетичної політики Максима Гардуса, хоч і побутує думка, що відмова китайських компаній від російської нафти може серйозно вплинути на позицію країни-агресори РФ на ринку. Однак це не зовсім так.

Насправді головний акцент зараз має бути на Індії, яка закуповує близько 1,6-1,8 млн барелів нафти на день. Китай трохи менше - близько 1,5 млн. Тому відмова Індії стала б справді серйозним ударом по позиціях Росії на ринку.

Закупівля Індії російської нафти - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти. Країна планує купувати набагато більше в США і Венесуелі.

Напередодні повідомлялося, що на тлі того, що Сполучені Штати посилюють тиск на Нью-Делі через торгівлю російськими енергоносіями, Москва робить кроки, які ризикують створити додаткові дипломатичні ускладнення саме тоді, коли відносини між сторонами потребують максимальної стабільності.

Нагадаємо, Главред писав, що восени 2025 року Indian Oil Corp, провідний НПЗ Індії, придбав п'ять партій російської нафти з доставкою в грудні від постачальників, які не підпадають під санкції.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

