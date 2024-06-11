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Ситуація швидко змінюється: світло 12 червня вимикатимуть у нові години

Яна Ставська
11 червня 2024, 18:03
513
Завтра, 12 червня, діятимуть нові графіки відключення світла - читайте нижче.
Ситуація швидко змінюється: світло 12 червня вимикатимуть у нові години
Українці знову сидітимуть без світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У середу, 12 червня, у Києві та області, а також на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині світло вимикатимуть з 15:00. Графіки 12 червня працюватимуть до 23:00 середи.

ДТЕК просить українців споживати електроенергію економно.

Графіки погодинних відключень завтра, 12 червня, з 15:00 до 23:00 стосуються усіх регіонів, уточнює Укренерго. Причина - зростання енергоспоживання у спеку.

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Графіки відключення світла 11 червня - що слід знати

Сьогодні, 11 червня, по всій Україні діють погодинні графіки вимкнення світла - з 14:00 до 23:00.

Ще згідно з учорашніми прогнозами Укренерго відключення світла сьогодні передбачалися з 14:00 до 19:00. Але ситуація в електромережах швидко змінилася через неощадливе споживання світла та ускладнені погодні умови в низці областей.

Ситуація швидко змінюється: світло 12 червня вимикатимуть у нові години
Графіки відключення 12 червня / Фото Укренерго

Чому немає світла - ситуація з електромережами

З 24 червня з доступної електрики в Україні відніматимуть обсяг, який необхідний для роботи критичної інфраструктури. І лише після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль зазначав, що Україна втратила 50% здатності до генерації електроенергії через російські обстріли. Пріоритетом для уряду є відновлення цієї спроможності перед настанням зими.

Зеленський у сьогоднішній розмові з Шольцем відповів, що 80% теплової генерації в Україні та третина гідрогенерації були просто знищені Росією. У коротшій перспективі має реалізуватися також швидке і недороге відновлення всіх енергооб'єктів, які можна зараз відновити.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

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