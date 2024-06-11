Існує прихована мета: полковник ЗСУ пояснив ціль провокації РФ в Рижівці

Військовий аналітик зазначає, що пропагандистською акцією із кадирівцями на Сумщині, Путін намагався показати свої можливості країнам "Глобального Півдня".

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Полковник ЗСУ назвав головну ціль "появи" кадирівців у Рижівці на Сумщині / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот із відео

Російські окупанти провели пропагандистську акцію із нібито захопленням кадирівцями населеного пункту Рижівка на Сумщині з метою відволікання українських військ з інших напрямків фронту та поширення паніки серед місцевих. Про це в коментарі 24 каналу повідомив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Крім того, за словами Черника, не випадково, що росіяни вирішили провести дану операцію за кілька днів до проведення Глобального саміту миру у Швейцарії.

Він також наголосив, що важливим елементом цієї акції є пропаганда. Адже російські пропагандистські засоби масової інформації подали інформацію про нібито захоплення одного села на кордоні, мало не як Берлінську операцію.

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Черник зазначив, що незабаром у Швейцарії пройде значуща подія – український Саміт миру. Путін намагається демонструвати свої можливості країнам так званого "Глобального Півдня", де він ще має союзників.

"Однак не думаю, що ця операція буде масштабована хоча б до того, що відбулося на Харківщині", – сказав Черник.

Військовий експерт зауважив, що перед наступом на Харківщині росіяни тримали угрупування військ навпроти кожної української області, чисельністю 17-20 тисяч осіб. Всього угруповання "Сєвєр" налічує близько 53 тисяч осіб, до 400 танків, до 1000 одиниць ствольної та реактивної артилерії, а також до 1500 броньованих машин.

Черник наголошує, що кількість кадирівців критично недостатня для проведення масштабнішої операції на Сумщині. Тому росіянам для успішного наступу необхідно наростити кількість батальйонно-тактичних груп на кордоні із Сумською областю для створення хоча б механізованої бригади.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Загроза наступу РФ на Сумщині - яка ситуація на кордоні в Сумській області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, російські сили сконцентрували в районі кордону з Сумською областю від 10 до 12 тисяч військовослужбовців. Проте це угрупування вважається недостатнім для проведення наступу на Сумщині аналогічного масштабу до "харківського сценарію". Таку думку висловив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російське командування не відмовилося від ідеї відкрити ще один "фронт" - у Сумській області. Проте наразі, з урахуванням втрат під час "Харківської операції", Кремль ще не визначився з напрямком.

Збройні сили РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі села Рижівка на Сумщині, але українські війська успішно контролюють ситуацію. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО та лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко.

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