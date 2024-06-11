Світла не буде довше: в Укренерго змінили графіки відключень по Україні - що відомо

В Укренерго збільшили кількість годин для планових відключень світла 11 червня через значний дефіцит в енергосистемі та "відсутність економії" у спеку.

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Новий графік погодинних відключень на 11 червня / Колаж Главред, фото: УНІАН

В Укренерго змінили терміни застосування графіків погодинних відключень для українців. Замість анонсованих раніше обмежень з 14:00 до 19:00, відключення світла в Україні триватимуть з 14:00 до 23:00 11 червня. Про це йдеться у офіційному повідомленні Укренерго в Телеграмі.

Зазначається, що вказані обмеження будуть діяти по всій території України.

"Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", - наголошують в Укренерго. відео дня

Фото: Укренерго

Додатково, для компенсації дефіциту в енергосистемі застосовується імпорт електроенергії та аварійна допомога з країн Європи. Проте через великий обсяг пошкоджень цих заходів не вистачає для забезпечення стабільності в енергосистемі.

"Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", - резюмували енергетики.

Світові випадки блекауту / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Графіки відключень світла в Україні - новий тариф на електроенергію

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавнє підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні до 4,32 грн за кіловат-годину не покрило ринкової вартості електроенергії, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З 24 червня 2024 року з обсягу доступної електроенергії в Україні буде вилучено частину, необхідну для роботи критичної інфраструктури. Лише після цього ліміти споживання будуть рівномірно розподілятися між областями. Про це повідомив Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з питань енергетики.

За словами першого заступника міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, в українському бюджеті передбачено кошти для житлово-комунальних субсидій, навіть з урахуванням нещодавнього підвищення тарифу на електроенергію. Процес перерахунку буде проведено автоматично.

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