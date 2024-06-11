Зеленський анонсував 'революцію' в генерації та швидке відновлення потужностей

Олаф Шольц заявив про підтримку ремонту та захисту підстанцій і мереж України, а також пообіцяв нові інвестиції.

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Володимир Зеленський провів переговори з Олафом Шольцем / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів надати Україні обладнання із зупинених у роботі європейських електростанцій і надати пряму фінансову підтримку для функціонування української енергетики.

"Унаслідок ударів російських ракет і дронів уже знищено 9 гігават нашої потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Тож половини тепер не існує", - заявив президент, виступаючи на відкритті конференції з відновлення України в Берліні.

Він навів приклад, що Берлін споживає близько 2 гігаватів, а Мюнхен - до 3 гігаватів, і зауважив, що 80% теплової генерації в Україні та третина гідрогенерації були просто знищені РФ.

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Швидке відновлення потужностей

Зеленський наголосив, що в коротшій перспективі має реалізуватися також швидке й недороге відновлення всіх енергооб'єктів, які можна зараз відновити.

"До зими. Це так важливо. Протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій і фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти нормальне життя", - сказав президент.

Перехід на маневрену генерацію

За словами глави держави, Україна за допомогою партнерів має намір побудувати 2024 року до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігаватів у найближчі роки.

За його словами, одним з елементів для нормального функціонування енергетики України є висока, ефективна, децентралізована децентралізована маневрена газова генерація, яка здатна розв'язати питання дефіциту енергії вже сьогодні, а завтра буде переведена на воду та збалансує нову "зелену" енергію.

Зеленський також заявив, що вже в рамках поточної конференції Україна підпише перший відповідний контракт. Також Україна, за його словами, просить у цьому питанні максимального лідерства Німеччини, насамперед для експорту, кредитного фінансування проєктів та європейської експертизи, реального досвіду, підтвердженого, зокрема, німецькими громадами.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Допомога Німеччини

Зі свого боку канцлер ФРН Олаф Шольц заявляє, що питання української енергетики є для партнерів одним із головних на порядку денному.

"Питання енергетики є для нас одним із головних на порядку денному. Щодня Росія обстрілює українську енергетичну інфраструктуру. Незважаючи на постійні атаки, поки що вдається утримувати енергозабезпечення в робочому стані", - сказав він.

Канцлер зауважив, що Німеччина допомагає в ремонті та захисті підстанцій і мереж, а також інвестиціями в декарбонізацію, енергоефективність та децентралізацію енергосистеми.

"Коли ми говоримо про відновлення України, ми говоримо про відновлення країни - майбутнього члена Європейського Союзу", - додав канцлер.

Шольц підкреслив, що відновлення України приносить користь усім залученим сторонам.

Відключення електроенергії в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень поки що не вдасться, зазначив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

Нагадаємо, в Україні складна ситуація з електропостачанням, такого не було навіть у 2022 і 2023 роках, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Застосовуються відключення. Держава готується до непростої зими.

Як повідомлялося раніше, у липні світло в Україні можуть відключати на 10 годин, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. На його думку, ситуація може покращитися у вересні, коли запрацюють два атомні енергоблоки.

/ Инфографика: Главред

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