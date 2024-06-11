'Виховував' ременем: у Львові викладач військового вишу бив та знущався з курсантів

Викладач більше року знущався та побоями "виховував" курсантів на території Академії сухопутних выйськ у Львові та у казармах в одному із сіл області.

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Начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові оголошено підозру / Колаж: Главред, фото: ДБР, uk.wikipedia.org

Начальника курсу Академії сухопутних військ у Львові, який систематично знущався над курсантами під приводом навчання дисципліни, заарештували з можливістю внесення застави в розмірі понад 908 тис. грн. Йому загрожує 12 років позбавлення волі. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, офіцер більше року знущанням та побоями "виховував" курсантів на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області. Про ці "виховні методи" стало відомо у березні цього року і тоді ж розпочали кримінальне провадження.

Систематичні "виховні методи" викладача

Слідство задокументувало випадки застосування сили щодо чотирьох курсантів. Викладач бив їх по голові та в різні частини тіла. Під час "виховання" чоловік використовував не тільки руки, але й приклад зброї та ремінь.

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"Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок", - зазначили у ДБР.

Наразі триває досудове розслідування. ДБР встановлює інші епізоди протиправної діяльності викладача.

Перед оголошенням підозри офіцера перевели на іншу посаду

Також ДБР зазначає, що незадовго до повідомлення про підозру, офіцера перевели на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині.

Офіцеру було пред'явлено підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

"Cуд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, 11 березня 2023 року у мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б’є солдата.

Пізніше молодший лейтенант пояснив, що він нібито таким чином проводив "виховну бесіду", тому що солдат перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому командир попросив вибачення на камеру і сказав, що він готовий понести покарання.

Також 19 березня 2023 у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України знайшли мертвим 18-річного курсанта. Хлопець заступив в наряд і був з укороченим автоматом АКС-74У, з якого вистрілив собі в голову.

Як повідомляв Главред, перед самогубством він написав передсмертну записку своїй мамі, в якому просив вибачення і дякував за все. Батьки розповіли, що Дмитро мріяв стати поліцейським, сам вступив до університету, але почав скаржитися на тиск і знущання з боку командирів і керівництва. Через це він навіть хотів кинути навчання, але батьки просили його потерпіти.

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