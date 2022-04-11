Для українських переселенців запровадили ще одну грошову допомогу: як оформити

Переселенці / Reuters

Міжнародна організація з питань міграції спільно з ООН запустили ще одну грошову допомогу для вимушено переміщених українців, які постраждали від військових дій Росії в Україні.

Як розповіла віце-прем'єрміністр України Ірина Верещук, ця допомога не пов'язана з усіма іншими виплатами і є окремою програмою.

За нею українці можуть отримати 2220 гривень на кожну людину.

Хто може отримати допомогу

Вагітні жінки та матері, які виховують дітей самостійно

Сім'ї з двома і більше дітьми

Сім'ї, в яких є особи з інвалідністю

Літня людина

Які потрібні документи для оформлення допомоги

Внутрішньо переміщеним українцям потрібен буде оформлений статус ВПО та реєстрація у Львівській або Закарпатській областях.

Оформити ці документи можна в найближчому ЦНАП або в органах соціального захисту.

Найближчим часом програму розширять і на інші області.

У Львівській області кошти видаватимуть готівкою через відділення Укрпошти.

Куди звертатися за оформленням

Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 9:00 до 18:00).

Львів, вул. Палія, 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний – субота.

Ужгород, Гуманітарний штаб "Совине гніздо", вул.Ференца Ракоці, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00).

Закарпатська область, Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

Гаряча лінія для додаткової інформації: 0800307711. У Закарпатській області: +380500757483

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