Для українських переселенців запровадили ще одну грошову допомогу: як оформити

Українці можуть отримати 2220 гривень на кожну людину.
Міжнародна організація з питань міграції спільно з ООН запустили ще одну грошову допомогу для вимушено переміщених українців, які постраждали від військових дій Росії в Україні.
Як розповіла віце-прем'єрміністр України Ірина Верещук, ця допомога не пов'язана з усіма іншими виплатами і є окремою програмою.
За нею українці можуть отримати 2220 гривень на кожну людину.
Хто може отримати допомогу
- Вагітні жінки та матері, які виховують дітей самостійно
- Сім'ї з двома і більше дітьми
- Сім'ї, в яких є особи з інвалідністю
- Літня людина
Які потрібні документи для оформлення допомоги
- Внутрішньо переміщеним українцям потрібен буде оформлений статус ВПО та реєстрація у Львівській або Закарпатській областях.
- Оформити ці документи можна в найближчому ЦНАП або в органах соціального захисту.
Найближчим часом програму розширять і на інші області.
У Львівській області кошти видаватимуть готівкою через відділення Укрпошти.
Куди звертатися за оформленням
- Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 9:00 до 18:00).
- Львів, вул. Палія, 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний – субота.
- Ужгород, Гуманітарний штаб "Совине гніздо", вул.Ференца Ракоці, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).
- Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00).
- Закарпатська область, Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).
- Гаряча лінія для додаткової інформації: 0800307711. У Закарпатській області: +380500757483
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Автор: Маша Тупченко