УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ракетний удар, робота спецзагонів або партизан: генерал назвав можливі причини вибуху в Криму

10 серпня 2022, 10:23

Крим - це Україна. Все, що там відбувалося, відбувається і відбуватиметься, пов'язане з ослабленням ворога і зміцненням наших позицій, має вітатися.

Ігор Романенко, вибух у Новофедорівці
Ігор Романенко назвав можливі причини вибуху в Новофедорівці 9 серпня/ Фото УНІАН, Telegram

В Криму можуть діяти підпільники, партизани і просто фахівці Сил Спеціальних Операцій. Україна це не підтверджує, і правильно робить, бо Захід боїться загострення через анексований Росією український півострів. Саме тому союзники України не працюють на випередження і запізнюються з військовою допомогою. Про це в коментарі виданню Obozrevatel сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Відповідаючи на запитання, чи міг бути завданий ракетний удар по авіабазі в Саках, Романенко сказав:

"Ракета? Так, могла бути ракета. До недавнього часу ми не могли подумати, що у нас з'являться Stinger, а потім ми не думали, що у нас з'являться HIMARS. Але HIMARS поки стріляють реактивними снарядами на 80 кілометрів. А тепер для них передали ракети ATACMS до 300 кілометрів. Ваша версія теж має право на життя. Але детально розповісти про проведену операцію я не можу. Певна цензура під час війни повинна бути".

Крим - це Україна. Все, що там відбувалося, відбувається і відбуватиметься, пов'язане з ослабленням ворога і зміцненням наших позицій, має вітатися, вважає генерал-лейтенант.

Романенко додав, що вплив на противника має бути постійним. За його словами, зусилля потрібно зосереджувати на головному напрямку – чи то в обороні, чи то в наступі. А на інших напрямках - обманювати ворога.

"Верховний головнокомандувач сформулював завдання звільнити Херсон і околиці, і це завдання має бути головним. Так чи інакше, але до цього треба готуватися. На жаль, наш потенціал менше, ніж потенціал російського угруповання. З точки зору військових, це дуже складне завдання, але його необхідно виконувати", - додав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Удар по аеродрому в Новофедорівці

9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму 9 серпня. У заяві заступника міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович перерахував дві неофіційні версії" прильотів " по військовому аеродрому в окупованому Криму. За його словами, перша версія - це був удар українською зброєю, "поки союзники тягнуть нам далекобійні ракети".

"Наш ВПК теж не стоїть на місці", - зазначив він.

Інші новини:

війна в Україні Новофедорівка Ігор Романенко новини Криму вибух ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:58

"Років 20 цій фотографії": Галкін розчулив мережу архівним фото з Аллою Пугачовою

10:55

"Вали всіх": ідентифіковано окупанта, який особисто віддавав накази розстрілювати українцівВідео

10:35

У ЗСУ розповіли про масштаби втрат РФ після вибухів у НовофедорівціВідео

10:28

Готувалися до "референдуму": партизани атакували штаб "Єдиної Росії" у Мелітополі

10:23

Ракетний удар, робота спецзагонів або партизан: генерал назвав можливі причини вибуху в КримуВідео

Реклама
10:21

Перші вибухи в Криму: як це змінить перебіг війни та як помститься РосіяПогляд

09:49

Воєнний стан і мобілізацію продовжать в Україні - нардепВідео

09:48

РФ цинічно бреше про обстріл Запорізької АЕС та скликає Радбез ООНВідео

09:31

"Із взяттям Мелітополя впаде все": Україна готує несподіваний удар - АрестовичВідео

09:20

Незвичайна дочка Якубовича жахнула зовнішнім виглядом

08:57

Гороскоп на сьогодні, 10 серпня 2022: Дівам - обман, Скорпіонам - тривога, Рибам - ворогиВідео

08:50

"Криму треба потерпіти!": Гіркін висміяв виправдання Міноборони РФ щодо вибухів у Новофедорівці

08:30

Трагічна ніч на Дніпропетровщині: ворог накрив "Градами" житлові будинки, 11 людей загинулиФотоВідео

08:16

Контрнаступу ЗСУ в найближчі тижні навряд чи варто очікуватиПогляд

08:02

"Ми тут до чого?": Подоляк назвав причину вибухів у КримуВідео

07:45

РФ не звинувачує Україну в ударах по Новофедорівці, щоб не визнавати безсилля своєї ППО - ISWВідео

07:16

Удар по аеродрому в Новофедорівці міг бути нанесений з окупованої території - військовий експертВідео

06:49

Ліквідовано 35 окупантів, спостережний пункт і склад БК: на півдні ЗСУ 7 разів вдарили по ворогу з неба

06:25

Війна в Україні: момент істини настане у вересніПогляд

06:09

Карма наздожене всіх: чого чекати і побоюватися у повню 12 серпняВідео

Реклама
05:22

"Будьте обережні": експерт розповів, як Росія мститиметься за КримВідео

04:45

120 гривень за долар: українцям розкрили катастрофічний сценарій інфляціїВідео

04:17

Здійснення бажань, великі гроші і казкова удача: 4 знаки зодіаку до кінця року не знатимуть бідВідео

03:45

"Коли побачать, що Акела промахнувся": експерт пояснив, коли Путіна скинуть з тронуВідео

03:10

Наступ росіян на півдні України вигідний для ЗСУ - ізраїльський офіцерВідео

02:35

"Наростіть волосся": Волочкова змінилася до невпізнання

02:15

Військовий експерт розповів, чи варто побоюватися російської гіперзвукової ракети "Циркон"

01:46

"Втечуть до РФ": експерт пояснив, що буде з проросійськи налаштованими українцями після деокупаціїВідео

00:51

Прикмети на 10 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб в будинок небезпека не прийшлаВідео

09 серпня, вівторок
23:57

Як не зіпсувати посуд: що категорично заборонено мити в посудомийці - секрети господиням

23:36

"Війна має завершитися Кримом": Зеленський висловився щодо вибухів на авіабазіВідео

23:32

"Дуже боляче": Зеленська не стримала сліз, розповідаючи японцям про загиблу ЛізуВідео

23:05

"Є дві версії": Арестович допустив удари по Криму з української зброїВідео

22:55

"Тепер ми диктуємо умови": Путіну могли доповісти про удар по Криму на етапі планування - ЖдановВідео

22:46

"Ти не офіцер": українського ведучого не взяли в армію

22:39

США ввели жорсткі санкції проти чиновників Білорусі: хто потрапив до списку

22:30

ЗСУ перехоплюють ініціативу у війні: експерт назвав 3 причини, чому окупанти "гальмують наступ"Відео

22:03

"Міста потопають у трупах": росіяни перетворили Луганщину на руїни, Попасну відбудовувати не будутьВідео

21:57

У Путіна відкрилися очі, він скаржиться на проблеми алкоголізму і бідності в РФ

21:48

З’явилося відео моменту потужних вибухів на аеродромі в КримуВідео

Реклама
21:40

В Україні може припинити роботу головний виробник дитячого харчування

21:38

Harpoon дістане до Криму: військовий експерт назвав наступну мету ЗСУВідео

21:29

США допоможуть розмінувати Україну: скільки коштів дадуть на підготовку саперів

21:17

Арестович пофілософствував і розповів жінкам, як знайти справжнє коханняВідео

21:17

Новофедорівка була "анонсом" серії ударів по Криму, далі буде Кримський міст – ЖдановВідео

20:52

По аеродрому окупантів у Криму вдарили українською зброєю - The New York TimesВідео

20:51

Олег Жданов розповів, чи мститиме Росія за "прильоти" по авіабазі в КримуВідео

20:47

Послала на три букви: Приходько розірвала стосунки із зазомбованою кумою з РФВідео

20:32

Після вибухів у Новофедорівці Кримський міст стає ціллю номер один – Олег Жданов

20:26

Шендерович відчув "нацизм" в пропозиції Зеленського вигнати росіян з країн ЗаходуВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти