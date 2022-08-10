Ракетний удар, робота спецзагонів або партизан: генерал назвав можливі причини вибуху в Криму

Ігор Романенко назвав можливі причини вибуху в Новофедорівці 9 серпня/ Фото УНІАН, Telegram

В Криму можуть діяти підпільники, партизани і просто фахівці Сил Спеціальних Операцій. Україна це не підтверджує, і правильно робить, бо Захід боїться загострення через анексований Росією український півострів. Саме тому союзники України не працюють на випередження і запізнюються з військовою допомогою. Про це в коментарі виданню Obozrevatel сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Відповідаючи на запитання, чи міг бути завданий ракетний удар по авіабазі в Саках, Романенко сказав:

"Ракета? Так, могла бути ракета. До недавнього часу ми не могли подумати, що у нас з'являться Stinger, а потім ми не думали, що у нас з'являться HIMARS. Але HIMARS поки стріляють реактивними снарядами на 80 кілометрів. А тепер для них передали ракети ATACMS до 300 кілометрів. Ваша версія теж має право на життя. Але детально розповісти про проведену операцію я не можу. Певна цензура під час війни повинна бути".

Крим - це Україна. Все, що там відбувалося, відбувається і відбуватиметься, пов'язане з ослабленням ворога і зміцненням наших позицій, має вітатися, вважає генерал-лейтенант.

Романенко додав, що вплив на противника має бути постійним. За його словами, зусилля потрібно зосереджувати на головному напрямку – чи то в обороні, чи то в наступі. А на інших напрямках - обманювати ворога.

"Верховний головнокомандувач сформулював завдання звільнити Херсон і околиці, і це завдання має бути головним. Так чи інакше, але до цього треба готуватися. На жаль, наш потенціал менше, ніж потенціал російського угруповання. З точки зору військових, це дуже складне завдання, але його необхідно виконувати", - додав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Удар по аеродрому в Новофедорівці

9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму 9 серпня. У заяві заступника міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович перерахував дві неофіційні версії" прильотів " по військовому аеродрому в окупованому Криму. За його словами, перша версія - це був удар українською зброєю, "поки союзники тягнуть нам далекобійні ракети".

"Наш ВПК теж не стоїть на місці", - зазначив він.

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