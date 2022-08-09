'Бавовна' в Криму: що відомо про ключовий аеродром окупантів у Новофедорівці

Вибухи в Новофедорівці / скріншот

У Мережі з'явилася інформація про те, яке озброєння російських окупантів знаходилося в Новофедорівці в захопленому РФ Криму, де прогриміли потужні вибухи.

Як пишуть Схеми, до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ.

У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. звідси російська армія здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.

Крім того, журналісти опублікували знімки сервісу Planet Labs, датовані 9 серпня об 11:10 за Києвом, тобто приблизно за 4 години до вибухів. На них видно склади і численна військова авіація, яка тут розташовується.

/ t.me/cxemu

/ t.me/cxemu

/ t.me/cxemu

Потужні вибухи в Криму

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

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