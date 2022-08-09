'Є дві версії': Арестович допустив удари по Криму з української зброї

Арестович щодо вибухів у Криму / фото ОП, Фокус

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін.LIVE перерахував дві неофіційні версії "прильотів" по військовому аеродрому в окупованому Криму.

За його словами, перша версія - це був удар українською зброєю, "поки союзники тягнуть нам далекобійні ракети".

"Наш ВПК теж не стоїть на місці", - зазначив він.

Друга версія Олексія Арестович полягає в тому, що в Криму сьогодні "працювали українські партизани".

Потужні вибухи в Криму

Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

У Міноборони України з гумором відреагували на сьогоднішні потужні вибухи в Криму. В заяві заступника міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

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