"Криму треба потерпіти!": Гіркін висміяв виправдання Міноборони РФ щодо вибухів у Новофедорівці

Гікрін, Шойгу / скріншот

Колишній ватажок терористів " ДНР " Ігор Гіркін (Стрєлков) не повірив у версію Міністерства оборони Росії щодо вибухів у Новофедорівці.

"Загалом, МО РФ заявило, що в Новофедорівці були складовані боєприпаси, вони вибухнули, але атаки по них не було. Ось лежали собі, а потім ( відразу одночасно в двох місцях) взяли і вибухнули. Буває, чо.... Один шанс на мільйон в мільйон років, але яких тільки чудес не буває в армії (особливо в нашій). А якщо хто подумає, що офіційні особи МО вводять громадськість в оману, то я рішуче відкидаю подібну можливість!", - іронічно написав Гіркін.

Також він згадав брехню командування РФ, яку вони поширювали раніше.

"Всім широко відомо, що фанерний Маршал (Сергій Шойгу - Ред.) і його соратники брехати не можуть... максимум - трошки захопляться (як у випадку з 30 тисячами "сирійських добровольців, бажаючих взяти участь в СВО"... не кажучи вже про те, що "наша армія забезпечена всім необхідним"). Але хіба захоплені люди - це погано? Хіба вміння фантазувати ( і навіть креативити) - стало не гідністю, а пороком? Ні, ні і ні! Тому всьому Криму треба потерпіти! - "Донбас терпів і вам велів!", - висловився Гіркін.

Вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму

Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Перший вибух пролунав близько 15: 20, всього їх нарахували близько десяти.

До 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. звідси російська армія здійснювала авіанальоти і бомбардування українських міст.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму 9 серпня. У заяві заступника Міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

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