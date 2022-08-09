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Новофедорівка була "анонсом" серії ударів по Криму, далі буде Кримський міст – Жданов

9 серпня 2022, 21:17

Більшу частину російського флоту росіяни з переляку передислокували до Новоросійська ще тижні три тому, як тільки пішли розмови про ракети ATACMS.

Крымский мост, взыв в Новофедоровке
Крымский мост, взыв в Новофедоровке / Twitter Крымский мост, скрин

Удар України по аеродрому в окупованому Криму був лише першим кроком і своєрідним "анонсом" для російських загарбників, що будуть і наступні удари.

Таким чином Україна показала, що вона зможе наносити вогневе ураження на всю глибину території Криму по мірі досяжності нашої зброї. Про це сказав полковником запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

"У РФ, а, в першу чергу, в Криму це повинні зрозуміти: ніхто Крим не забув, ніхто його не залишить росіянам. Це – територія України, і ми будемо за неї боротися", – наголосив військовий експерт.

Також він зазначив, що наступною ціллю може стати Кримський міст, адже саме він зараз є основним об’єктом.

"Кримський міст тепер стає об'єктом номер один одразу після появи відповідних ракет в Україні", – наголосив Жданов.

При цьому більшу частину російського флоту росіяни з переляку передислокували до Новоросійська ще тижні три тому, як тільки пішли розмови про ракети ATACMS.

"Тоді велика частина ескадри передислокувалася до Новоросійська. Це теж хороший сигнал для нас, який говорить про те, що Росія розуміє, що ми будемо її звідти вибивати. Ті ж ракети "Калібр" росіяни вже завантажують тільки в Новоросійську… Тож флот звідти звалив заздалегідь. А що залишилося, звичайно, будемо вибивати", – зазначив військовий експерт.читайте такожУкраїна вже має ракети з дальністю 200-300 км і вдарила ними по Криму – Андрусів

Вибухи на аеродромі в Новофедорівці

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому у Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.

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війна в Україні військове вторгнення Олег Жданов Кримський міст
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