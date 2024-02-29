Росія назавжди втратить Чорноморський флот: експерт розкрив сценарій

Чорноморський флот Україна знищить власними дронами і власними ракетами.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-vzagali-vtratit-chornomorskiy-flot-ekspert-nazvav-scenariy-10546097.html Посилання скопійоване

Коли ЗСУ знищить флот РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Стратком ЗСУ

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, директором Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, письменником Валентином Бадраком. Він розповів, чи може Росія взагалі втратити Чорноморський флот та чи має Україна потрібні ракети, озброєння для цього.

"Ні, це не фантастичний сценарій. Ми його точно знищимо. Це одна з наших головних цілей зараз. Не просування, здійснюючи наземні операції. Захід втягнув нас у лінійну війну, і це була стратегічна помилка Байдена, який не спромігся вчасно озброїти Україну ракетами і дати "зелене світло" на її озброєння ракетами європейського виробництва, зокрема, німецькими крилатими ракетами Taurus", - зазначив Бадрак.

Експерт впевнений, що Чорноморський флот Україна знищить власними дронами, власними системами і власними ракетами, які так само будуть вироблятися і будуть дальністю тисячу й більше кілометрів.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у розвідці Британії повідомили, що Чорноморський флот РФ відступає - Україна домінує у частині моря. Успіхи України у Чорному морі позбавили Росію можливості втручатися в морські торговельні шляхи.

У ЗСУ назвали вражаюче число знищених кораблів РФ. За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі. Україна знищила 33% бойових кораблів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.