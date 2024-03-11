"Відверта капітуляція": у ВМС розкрили, як Україна скувала Чорноморський флот

Агресор Росія не здатна поповнювати корабельний склад Чорноморського флоту оптимальною кількістю кораблів, сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Чорноморський флот обмежений у застосуванні кораблів - Плетенчук / Колаж: Главред, фото: ГУР, скріншот YouTube

Україна перетворює Чорноморський флот РФ на "підводний флот". У Москви немає можливостей завести велику кількість кораблів у Чорне море через протоки Босфор і Дарданелли. Про це заявив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що окупанти не можуть залишити акваторії в Чорному та Азовському морях через наявність російських узбереж.

"Не виконувати завдання з охорони своїх територіальних вод вони так само собі дозволити не можуть, тому що це буде відверта капітуляція", - зазначив Плетенчук. відео дня

Також він додав, що поповнювати склад кораблів у ЧФ у Чорному морі росіяни можуть лише в обмеженому режимі.

"Тут по-іншому питання стоїть: чи є в цьому сенс, тому що вони зараз обмежені в застосуванні наявних кораблів. Який сенс додавати ще мішені для Сил оборони України в Чорному морі?" - наголосив Дмитро Плетенчук.

ЗСУ знищили корабель РФ Сергій Котов

У ніч на 5 березня бійці ГУР Міноборони спільно з Військово-морськими силами у співпраці з Міністерством цифрової трансформації знищили патрульний корабель РФ Сергій Котов. Ворог зазнав втрат.

Військова розвідка України опублікувала перехоплення розмови у військах Росії, з якого стали відомі деталі знищення корабля Сергій Котов. На борту був і ворожий вертоліт Ка-52.

Російські пропагандисти "в істериці" після знищення "Сергія Котова", написали аналітики Інституту вивчення війни. Зокрема, вони незадоволені роботою військового апарату РФ, оскільки ЗСУ провели чергову результативну атаку.

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