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У ВМС розкрили деталі підготовки нових ударів по флоту РФ у Чорному морі

Олексій Тесля
9 березня 2024, 16:23
Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі, підкреслив Дмитро Плетенчук.
Російські кораблі, ракета, Дмитро Плетенчук
Дмитро Плетенчук оцінив ситуацію в Чорному морі / Міноборони РФ, Facebook Плетенчук

Україна перехопила ініціативу в Чорному морі і диктує свої умови ведення бойових дій, заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, можна говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі, адже в цій справі ініціатива багато значить. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо.

Водночас співрозмовник звернув увагу на те, що не слід забувати про те, що в РФ залишається корабельний склад, при цьому агресор адаптується до нових викликів і реагує на них.

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"Нові операції зі знищення ворожого флоту нам доводиться планувати більш детально і злагоджено", - пояснив представник ВМС.

Він також каже, що на сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі і тепер можна говорити про позитивну тенденцію дій українських сил у Чорному морі.

Речник ВМС нагадав, що кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для України є законною ціллю.

"Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато значить, оскільки з'являється можливість нав'язувати свої умови ведення бойових дій", - додав Плетенчук.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов"

Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії.

Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту.

Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань.

Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань.

Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія.

Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"
Швидкість: 30 вузлів
Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах
Автономність: 60 діб.
Екіпаж: до 80 осіб

Раніше в ГУР назвали кількість ліквідованих росіян під час удару по кораблю "Сергій Котов". Місія ГУР відбулася у співпраці з ВМС ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше військовий експерт назвав, чим можна добивати кораблі РФ. Україна зацікавлена в отриманні ракет Naval Strike Missile, впевнений Валентин Бадрак.

Як повідомлялося раніше, у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердили знищення корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

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ВМС Чорноморський флот війна Росії та України
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