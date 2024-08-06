Що з демобілізацією: у ВР зробили відверту заяву

У парламенті ще раз наголосили, що щодо реалізації такої ініціативи у профільному Комітеті точаться суперечки.

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Чи бути демобілізації? Відповідь Веніславського / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

У Раді назвали "проблематичним" питання демобілізації в українській армії. Нардеп і член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський зауважив, що треба зважати на мобілізаційні заходи ворога.

В ефірі телемарафону у вівторок, 6 серпня, Веніславський відповів, що демобілізацію у парламентському Комітеті обговорюють ретельно. Однак це все ще "болюче" і "найбільш складне" питання.

Зокрема, депутат запропонував звернутися до історії світових воєн, коли воюючі країни не могли дозволити собі звільнити зі служби тих, хто боронить суверенітет і відстоює територіальну цілісність.

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"Політично зрозуміло, що вигідно говорити й хотілось би нам обнадіяти тих людей, які воюють, що вони там протягом певного часу матимуть можливість на звільнення. Але, на превеликий жаль, на сьогодні ситуація залишається на фронті дуже складною", - відверто зізнався Веніславський.

Далі депутат пригадав, що Росія збільшує кількісний склад своїх військ, в тому числі залучаючи до лав найманців.

"І ці темпи зростають… Тож говорити про звільнення чи про таку можливість - проблематично", - відповів депутат.

Демобілізація в Україні - головне

У політичних колах та у ЗМІ питання демобілізації порушуються одночасно з питаннями змін до призову на військову службу достатньо гостро.

Ще у квітні у Міноборони стверджували, що вже працюють над створенням відповідного законопроєкту, який буде готовий орієнтовно за 8 місяців.

Пізніше у Раді уточнили, що за умови позитивної динаміки мобілізації законопроєкт про звільнення з військової служби тих, хто на передовій вже не перший рік, винесуть на розгляд парламенту у жовтні 2024 року.

До слова, якраз тоді з урядового проєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію.

Водночас серед депутатів є і ті, хто стверджує, що демобілізації не буде до закінчення війни.

Військові ж і силовики у цьому питанні невблаганні. Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що подібні ініціативи загрожують "просадити" фронт.

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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