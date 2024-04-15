Коли чекати на демобілізацію: Безугла налякала термінами

Депутатка звинуватила у відсутності демобілізації Росію.

https://glavred.net/ukraine/koli-chekati-na-demobilizaciyu-bezugla-nalyakala-terminami-10558064.html Посилання скопійоване

Безугла висловилася про демобілізацію / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Безуглої, УНІАН

Скандальна депутатка Марʼяна Безугла вважає, що законопроєкту про демобілізацію військових не варто чекати до закінчення війни, розповіла вона в ефірі українського телебачення.

На питання, коли ж створять новий закон, Безугла відповіла: "Думаю, ніколи, аж поки не завершиться воєнний стан".

Безугла звинуватила Росію у тому, що в Україні немає демобілізації.

відео дня

"Далі буде тільки масштабніше, нас знищуватимуть в подіях третьої світової. Аж поки світ знову не переділять", - цитують журналісти слова депутатки.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Демобілізація в Україні - останні новини на тему

З урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію і ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон з відповідними положеннями для подання до парламенту.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін підкреслив, що армія вже має проблеми з кадрами, а демобілізація може їх поглибити.

"Я один з тих військових, який із задоволенням на наступний день після закінчення війни одразу повернусь додому, до своїх цивільних справ. Проте доки йде війна ми не можемо собі дозволити такої розкоші як демобілізація", - сказав він.

Як стало відомо згодом, саме Генеральний штаб Збройних сил України висловив побажання, щоб норми щодо демобілізації військових розглядалися в окремому законопроєкті. Таке рішення прийняли з огляду на ситуацію на фронті та з оцінкою можливих ризиків. Робота над новим законопроєктом виконуватиметься у взаємодії між Міноборони й Генштабом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред