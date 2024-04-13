Коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію військових: відповідь Міноброни

Вже є певні напрацювання законопроєкту про демобілізацію військових, тому він буде готовий швидше, ніж за 8 місяців.

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Законопроєкт буде готовий швидше, ніж за 8 місяців / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців вже розробляється. Він буде готовий швидше, ніж за 8 місяців. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін.

За його словами, вже є певні напрацювання законопроєкту про демобілізацію, оскільки у тій версії закону про мобілазацію, яка пройшла перше читання, були деякі норми.

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"Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями", - зазначив речник.

Лазуткін зауважив, що спочатку стверджували, що законопроєкт буде готовим через 8 місяців. Після дискусій це прибрали.

"Можна говорити про те, що це відбудеться, напевно, швидше. Але треба усвідомлювати, що одна справа - розробити законопроєкт, а потім провести його через парламент", - наголосив він.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Демобілізація військових - зміни у законодавстві

Як повідомляв Главред, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР прийняла його у другому читанні.

Тоді з урядового законопроекту виключили положення про демобілізацію і ротацію військових. Натомість уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон з відповідними положеннями та подати його до парламенту.

Крім цього, Генштаб ЗСУ пропонує розглянути норми щодо демобілізації в окремому законопроєкті, зважаючи на ситуацію на фронті та можливі ризики. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін наголошує, що збройна агресія Росії триває, тож послаблення Збройних сил недоцільне.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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