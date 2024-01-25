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В Україні від мобілізації забронюють ще одну групу громадян: кого торкнеться

Єлизавета Бельмас
25 січня 2024, 14:19оновлено 25 січня, 15:03
Від мобілізації в Україні забронюють ще одну групу населення.
В Україні від мобілізації забронюють ще одну групу громадян
В Україні від мобілізації забронюють ще одну групу громадян / колаж: Главред, фото: УНІАН

Бронювання від мобілізації на службу в Україні нададуть діячам култури, які працюють на стратегічних підприємствах, наприклад, низці медійників. Про це повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, бронювання від мобілізації надається для співробітників тих закладів культурної та інформаційної сфери, які належать до сфери стратегічних.

"У кожній установі культури та інформаційній сфері, яка належить до стратегічного напряму, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних. Це, зокрема і Суспільне телебачення, і "Укрінформ", і деякі інші медіаорганізації та телеканали", - розповів Карандєєв.

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Він вважає, що питання про бронювання діячів культури, насправді, непросте, адже ці люди роблять внесок у посилення обороноздатності України, а також у стійкість суспільства та посилення позиції України за кордоном.

"Хтось їде на фронт, хтось працює в прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими в госпіталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних сил. Хтось працює в закладах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їхні вистави, дивляться концерти, читають книжки цих людей", - пояснює Ростислав Карандєєв.

Однак важливо акцентувати увагу на тому, що бронювання не здійснюється для тих діячів культури, які не є співробітниками установ стратегічного спрямування.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні є потреба збільшувати потужності власних оборонних підприємств, це вплине на перебіг мобілізації та бронювання від неї деяких громадян. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. За її словами, правила бронювання військовозобов'язаних співробітників оборонно-промислового комплексу зміняться.

При цьому, кількість охочих вступати до лав ЗСУ вичерпана, а в будь-якій великій війні мобілізація все одно прийде до примусу, зазначила лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська.

Також, в Україні ухвалили законопроєкт №10062, який передбачає удосконалення Єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Наразі документ чекає на друге читання. Однак законопроєкт розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

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