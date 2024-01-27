Мобілізація в Україні: в Раді повідомили про деталі нового законопроекту

Народний депутат Єгор Чернєв розповів, чи будуть мобілізовувати жінок в новому законопроекті про мобілізацію та чи буде зниження мобілізаційного віку.

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В Раді розкрили деталі "нової" мобілізації в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Серед чоловіків є достатньо потенційних резервів для відповіді на потреби Генерального штабу з оборони України від російської агресії, тому не планується мобілізувати жінок до Збройних сил України. Про це заявив народний депутат, заступник комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

Чернєв підкреслив, що закон про мобілізацію стосується чоловіків у віці від 27 до 60 років, а не всіх громадян України.

"Позиція президента, позиція нашого комітету і думаю, що у принципі, позиція більшості парламентарів полягає у тому, що не потрібно на сьогоднішній день додавати жінок до мобілізаційного ресурсу, тому що є у нас на сьогоднішній день достатньо мобілізаційного ресурсу саме серед чоловіків у віці 27-60 років або можливо, як пропонується у цьому законопроекті, зниження мобілізаційного віку до 25 років", - сказав Чернєв. відео дня

Він вважає, що на виконання майбутнього законодавства про мобілізацію буде достатньо осіб чоловічої статі, щоб задовольнити потреби Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, в Україні введуть сертифікати для військовозобов'язаних громадян мобілізаційного віку, який зараз охоплює вік від 27 до 60 років. Чєрнєв зауважив, що ці сертифікати матимуть електронну форму.

"Очікується, що це буде електронний умовний QR-код, можливо якийсь застосунок або в існуючих державних застосунках, але точно не в "Дії", і це буде можливість перевірити усю інформацію про військовозобов'язаного, про сімейний стан, про те, чи має він відстрочку від мобілізації і т.д. Тобто, це той документ, який, я думаю, замінить наявність військового квитка", - пояснив він.

Депутат також зазначив, що документ буде формуватись у електронному форматі. Зараз у Міністерстві оборони проводиться робота над створенням концепції.

"Для цього, наприклад, не потрібно буде приходити до ТЦК, і для поновлення своїх даних, це можна буде зробити зі свого ноутбука вдома", - пояснив Чернєв.

Єгор Чернєв також висловив припущення, що ці сертифікати будуть включати в себе медичні дані. Однак він підкреслив, що у комітеті з питань національної безпеки ще не мали можливості ознайомитися з новим законопроєктом щодо мобілізації.

"Те, що було опубліковано в онлайн-виданнях – я також не маю підтвердження, що це є реальними документами чи вони реально відображають позицію Міністерства оборони і того законопроєкту, який вони готують", - резюмував народний депутат.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні розглядають можливість мобілізації чоловіків і жінок віком від 18 років, а також намір відправити ув'язнених на фронт. Про це розповів підполковник Михайло Ніколов з 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ.

Очікується, що 26 січня уряд подасть законопроект щодо мобілізації до Верховної Ради. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народні депутати можуть розглянути оновлену версію законопроекту про мобілізацію вже 6 лютого.

В Україні розгортається масштабна мобілізація, і за словами військового оглядача та полковника у відставці Сергія Грабського, не слід очікувати м'яких заходів. Він вважає, що суспільство несе відповідальність за проблеми, пов'язані з мобілізацією.

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