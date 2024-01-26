В Україні можуть дозволити бронювати від армії за гроші: за яких умов

У Верховній Раді України розглядають варіант впровадження платежу, який дасть змогу отримати відстрочку від мобілізації. Про це розповіли в редакції Forbes.
Народні депутати України обговорюють введення щомісячного платежу для працедавців, який може гарантувати їхнім співробітникам відстрочку від служби.
В уряді можуть ухвалити рішення про фіксування додаткової оплати за кожного заброньованого співробітника в розмірі 20 000 на місяць без прив'язки до розміру його зарплати.
Головною вимогою такого рішення може стати одна - прозорість і вчасні податки до бюджету.
Ідеєю проєкту є надання можливості бронювати своїх співробітників усім підприємствам, а не тільки критично важливим.
Згідно з різними підрахунками, ухвалення такого рішення може в середньому принести до бюджету від 18 до 155 млрд грн на рік.
Мобілізація в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, в Україні ухвалили законопроєкт №10062, який передбачає удосконалення Єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Наразі документ чекає на друге читання. Однак законопроєкт розкритикував адвокат Ростислав Кравець.
Також, лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська зазначає, що кількість охочих вступати до лав ЗСУ вичерпана, а в будь-якій великій війні мобілізація все одно прийде до примусу.
При цьому, бронювання від мобілізації на службу в Україні нададуть ще одній групі громадян, які працюють на стратегічних підприємствах, наприклад, низці медійників.
Інші новини:
- "Не витягуємо без жінок": депутатка закликала мобілізувати жінок в армію
- РФ "прогризає" оборону: в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників
- "Працюємо з китайською стороною": Україна запросила Сі Цзіньпіна на мирний саміт