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В Україні можуть дозволити бронювати від армії за гроші: за яких умов

Єлизавета Бельмас
26 січня 2024, 17:47
Україна перебуває напередодні ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію.
В Україні можуть дозволити бронювати від армії за гроші
В Україні можуть дозволити бронювати від армії за гроші / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Верховній Раді України розглядають варіант впровадження платежу, який дасть змогу отримати відстрочку від мобілізації. Про це розповіли в редакції Forbes.

Народні депутати України обговорюють введення щомісячного платежу для працедавців, який може гарантувати їхнім співробітникам відстрочку від служби.

В уряді можуть ухвалити рішення про фіксування додаткової оплати за кожного заброньованого співробітника в розмірі 20 000 на місяць без прив'язки до розміру його зарплати.

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Головною вимогою такого рішення може стати одна - прозорість і вчасні податки до бюджету.

Ідеєю проєкту є надання можливості бронювати своїх співробітників усім підприємствам, а не тільки критично важливим.

Згідно з різними підрахунками, ухвалення такого рішення може в середньому принести до бюджету від 18 до 155 млрд грн на рік.

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні ухвалили законопроєкт №10062, який передбачає удосконалення Єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Наразі документ чекає на друге читання. Однак законопроєкт розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

Також, лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська зазначає, що кількість охочих вступати до лав ЗСУ вичерпана, а в будь-якій великій війні мобілізація все одно прийде до примусу.

При цьому, бронювання від мобілізації на службу в Україні нададуть ще одній групі громадян, які працюють на стратегічних підприємствах, наприклад, низці медійників.

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