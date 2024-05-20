'Крок уперед і два кроки назад': допомога Заходу запізнюється на рік – Зеленський

Західні союзники занадто довго ухвалюють ключові рішення про військову підтримку України, каже президент.

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Володимир Зеленський прокоментував західну допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Президент Володимир Зеленський прокоментував надання західної допомоги для відбиття російської агресії.

Як підкреслив він в інтерв'ю Reuters, кожне рішення країн Заходу про військову допомогу Україні приходить із запізненням приблизно на рік.

Глава держави звернув увагу на те, що союзники України занадто довго на це наважуються.

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При цьому він зазначив, що західні союзники занадто довго ухвалюють ключові рішення про військову підтримку України.

Президент пояснив, що системи ППО, такі як Patriot, приходять в Україну за формулою "один великий крок уперед, але перед цим два кроки назад".

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік", - додав Зеленський.

Дивіться відео - Володимир Зеленський оцінив допомогу Заходу Україні:

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Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ. Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакета. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Макрон і Зеленський обговорили допомогу ЗСУ. Макрон і Зеленський обговорили наступ РФ і допомогу ЗСУ.

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакета військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема з нового пакета допомоги.

/ Главред

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